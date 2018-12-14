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      Куди найкраще вкладати кошти: поради фінансистів

      Економіка 24 769 Читать новость на русском

      Значні показники інфляції стимулюють українців шукати, куди б вигідно вкласти гроші – аби якщо не заробити, то хоча б зберегти накопичення. Згідно з твердженнями економістів, найкраще інвестувати кошти в покупку нерухомості – через прийнятні ціни і можливість у подальшому здавати квадратні метри в оренду.

      Так, наприклад, з витрачених 20-25 тисяч доларів на придбання невеличкої смарт-квартири у Києві можна буде щомісяця отримувати по 8 тисяч гривень.

      Читайте також: Чи вийшла банківська система України з кризи: думки експертів

      Зберегти гроші від знецінення можна і обмінявши їх на тверду валюту.

      Якщо ви зараз купите долари, то скоріш за все в короткостроковій перспективі – виграєте. Думаю, якщо до 15-17 січня, поки ми досягнемо пікового значення курсу, ви встигнете скинути валюту – трошки заробите,
      – порадив економіст Ігор Гарбарук.

      Ще один з інструментів збереження грошей – депозитні вклади. Нині фінустанови пропонують підвищені відсотки за вкладами, а щоб гроші вигідно було нести в банк – оголошують різноманітні акції до свят. Так, у грудні ставки за депозитами піднялися до 17-18% річних. Найвища дохідність у вкладів на 12 місяців з виплатою відсотків наприкінці терміну.

      Золото
      Примножити гроші можна за допомогою інвестиції у банківське золото

      Ще одним з варіантів примноження грошей можуть стати інвестиції у ювілейні монети чи банківське золото. Їх можна придбати чи знову продати у більшості фінансових установ.

      Зараз набирає популярності банківське золото. Нині його ціна 1250 доларів, але ймовірність висока, що за кілька років вона сягне 1500 доларів за унцію,
      – пояснив фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

      Утім, без ризику не буває жодних інвестицій. Найбільший прибуток отримують ті, хто уважно стежить за ситуацією на ринках і вчасно реагує на зміни.

      Нагадаємо, раніше 24 канал писав, як експерти коментують можливі сценарії поведінки курсу гривні на кінець 2018 року.

      Теги: Економіка 24 Золото Ціни на нерухомість Інвестиції Інвестиційні поради
      Джерело: 24 канал
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