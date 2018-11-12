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      "Куди не глянь, лише одні хащі": гурт ONUKA презентував новий хіт

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      ONUKA презентувала пісню "Хащі"
      ONUKA презентувала пісню "Хащі" / Instagram

      Український гурт ONUKA представив нову композицію "Хащі". Трек здивував усіх шанувальників, адже кардинально відрізняється від попередніх пісень новим звучанням.

      Лідерка гурту ONUKA Наталія Жижченко пояснила на своїй сторінці в Instagram, що у її розумінні, хащі – це "провалля, безпросвітна безодня".

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      "Їх (хащі, – 24 канал) хотілося б обійти, оминути. Але чим далі йдеш по життю, тим частіше ловиш себе на думці – куди не глянь, лише одні хащі", – додала солістка.

      Трек опубліковано 12 листопада на офіційному YouTube-каналі гурту. За один день відео набрало десяток тисяч переглядів і безліч позитивних відгуків від прихильників.

      "Нова українська музика утворюється саме тут!", "Водночас і модерно і первісно", "Нарешті Відлік 2.0﻿", "Знов концептуально і геніально. Відтворює атмосферу приреченності", – пишуть користувачі у мережі.

      ONUKA – ХАЩІ: слухати композицію

       

      Теги: LifeStyle Музика ONUKA
      Джерело: 24 канал
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