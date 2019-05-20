Куди переїхав Порошенко з Адміністрації Президента на Банковій

П’ятий український президент Петро Порошенко покинув Адміністрацію Президента, де він працював упродовж п’яти останніх років – з червня 2014-го по травень 2015 року. З будівлі на вулиці Банковій у Києві колишній гарант переїхав до прозорого офісу партії "Блок Петра Порошенка "Солідарність".

Як зауважив Порошенко на своїй сторінці у Facebook, він вже встиг у новому офісі провести першу зустріч.

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"Зустрівся з добрими друзями України – американським сенатором Рональдом Джонсоном і послом США в Євросоюзі Гордоном Сондландом", – підкреслив він.

До слова, офіс політсили Порошенка є прозорим

Переїхати з будівлі на Банковій у якийсь прозорий офіс висловлював бажання новоспечений український президент Володимир Зеленський ще напередодні другого туру виборів. Як пояснював політик, він не планує користуватися президентською резиденцією, бо не бачить у ній сенсу. За його словами, європейських країнах старі резиденції використовуються для екскурсій.

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Щоправда, таку ініціативу таку ініціативу Зеленського у Державній охороні назвали "не найкращим варіантом". У відомстві переконують , що в урядовому кварталі президент буде більш захищеним, ніж у будь-якому іншому новому місці. Крім того, колишній заступник голови Адміністрації Президента Дмитро Шимків зазначав , що теоретично можливо перевезти все з АП, але на це необхідно витратити час і ресурси. На його переконання, знадобиться на такий переїзд щонайменше рік і коштуватиме це десятки мільйонів доларів.