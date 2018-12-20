Куди підуть гроші з нового траншу МВФ

Гроші, які Україна отримувала як кредит від Міжнародного валютного фонду здебільшого використовувалися як подушка безпеки, тобто йшли у резерви Нацбанку. Такі заходи психологічно роблять ситуацію в Україні для інвесторів і кредиторів більш стабільною, що, зі свого боку, може вплинути на їхнє бажання або дати кредит Україні, або інвестувати сюди.

Таку думку висловив український банкір, економіст Олександр Савченко, передає InfoResist.

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За його словами, гроші, надані МВФ, зазвичай ідуть у резерви Національного банку, натомість на валютний ринок, переконує він, як правило, не заходять.

Як пояснює експерт, всі резерви, які Україна отримала від МВФ навіть за останні 4-5 років, здебільшого були такою собі подушкою безпеки та жодного разу практично не застосувалися.

"Вони йдуть у резерви і розміщуються на депозитних рахунках американських банків або купуються американські treasury bills, облігації. Вони психологічно роблять ситуацію в Україні для інвесторів і кредиторів більш стабільною. І це може вплинути на їхнє бажання або дати кредит Україні, або інвестувати в Україну", – зауважив він.

Відтак, Савченко підкреслює, що таким чином мовиться тільки про інвестиційну привабливість країни.

Якщо буде час ікс, наприклад, війна, то теоретично ми можемо використовувати ці резерви на критичний імпорт. Часом не тільки розрахуватися за боргами, а й купити, наприклад, газ, нафту. І це також в принципі робить країну більш стабільною, фінансова стабільність її росте. Але це за умов дуже критичного стану,

– підкреслює економіст.

Нагадаємо, 19 жовтня уповноважений персонал Міжнародного валютного фонду (МВФ) досяг угоди з Україною про нову програму підтримки економічної політики stand-by (SBA).



Згодом у Міністерстві фінансів заявили, що Рада Міжнародного валютного фонду має затвердити нову програму макрофінансової допомоги stand-by до кінця 2018 року за умови, що Україна виконає всі домовленості.



18 грудня стало відомо, що Рада МВФ все ж погодила нову 14-місячну кредитну програму stand-by для України. Перший транш цієї програми, розміром у 1,4 мільярда доларів надійде вже найближчим часом.