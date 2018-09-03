21:37
3 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
14°C
29°C 14°C
  • вівторок
    29°C 13°C
  • середа
    27°C 18°C
  • четвер
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Путін змінює професію. Конкуренти Ілона Маска в Росії
Вєсті Кремля
17:06, 1 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, сьогодні
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Програми Наші гроші
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Куди пішли гроші з купівлі Порошенком території біля спортклубу "5 елемент"

Наші гроші 57 Читать новость на русском

Кінцевими бенефіціарами спортивного клубу "5 елемент" є Петро Порошенко та його соратник ігор Кононенко. Спортклуб збирається розширюватися, щоправда на місці будівель, які донедавна були державними.

Володіли ними два держпідприємства – "ЛІАЦ" та "Діброва", якими опікується Державне агентство лісових ресурсів України.

Читайте також: Чому Порошенко "подарував" Холодницькому державних охоронців

Нині цими будівлями володіє спортивний клуб, хоча президентський клуб у держпідприємства напряму нерухомість не купував. І взагалі не підписував жодних документів з державою. Тут спрацював посередник. Саме він викупив у держави ці підприємства, а весною 2017 року продав їх президентові.

Спортивний клуб
Спортивний клуб "5 елемент"

У держпідприємстві "ЛІАЦ" розповіли, що в 2017 році нібито провели аукціон, проте жодного публічного звіту про його результати немає. Будівлі купила приватна фірма "Імбук" за понад 10 мільйонів гривень. Але, ймовірно, гроші розбазарили в самому держпідприємстві.

Схема найпростіша – через ремонтні тендери. Одразу після продажу нерухомості "ЛІАЦ" підписав 5 угод на ремонт двох інших своїх будівель з компанією "ВІАДУКТРАНС". А пізніше ще 5 угод на ремонт цих самих будівель з іншою компанією – "Основа будівництва". Реальна вартість угод – більше 9 мільйонів гривень.

Читайте також: Від квартирних афер до привласнення цілих родовищ: найгучніші розслідування 2018

За три роки в будівлях змінили лише покрівлю. На що витратили решту грошей – невідомо. Тобто мільйони за держбудівлі для розширення президентського спортклубу мали піти на ремонти інших держбудівель. Гроші перерахували – але нічого не змінилося, стан будівель такий же, як і до ремонтів.

Отже, перші мільйони, зароблені державою завдяки бажанню президентському спортивному клубу "5 елемент" розширитися, найвірогідніше пішли на премії чиновникам та фіктивні ремонти.

Більше про розкрадання грошей через розширення президентського спортклубу – дивіться у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Теги: Новини України Наші гроші Гроші Петро Порошенко Розслідування Новини Києва Будівництво Ринок нерухомості
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
"Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
сьогодні, 21:02 "Екзотичне весілля": нетипове романтичне кіно для затятих циніків
Юлія Ліпенцева
Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
сьогодні, 20:03 Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити
Яніна Ткачук
Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?
сьогодні, 19:01 Ліквідація Захарченка: який сценарій готує Кремль для України?
Інна Жолобович
ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
сьогодні, 18:02 ТОП-3 гри серпня 2018: огляд Far Cry 5, Strange Brigade та God of War 4
Анастасія Можаровська
Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
сьогодні, 16:53 Передвісник ескалації на Донбасі: західні ЗМІ про вбивство Захарченка та його наслідки
Олександра Кравчук
Все, що насправді варто знати про Олега Ляшка: резонансне розслідування
 27 березня 2017 , 23:22
Журналісти показали елітну нерухомість головного прикордонника, яку він старанно приховував
 15 серпня 2016 , 22:28 19
Як в Україні процвітає гральний бізнес та хто його "кришує": розслідування журналістів
 23 січня 2017 , 23:22
Полковника ніхто не судить, або Як винний у розстрілі Майдану продовжує працювати в СБУ
 26 лютого , 23:24
Гроші на вітер: як фінансуються і на що витрачають політичні партії
 19 березня , 21:22
Від квартирних афер до привласнення цілих родовищ: найгучніші розслідування 2018
 30 липня , 17:58
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук