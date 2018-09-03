Куди пішли гроші з купівлі Порошенком території біля спортклубу "5 елемент"

Кінцевими бенефіціарами спортивного клубу "5 елемент" є Петро Порошенко та його соратник ігор Кононенко. Спортклуб збирається розширюватися, щоправда на місці будівель, які донедавна були державними.

Володіли ними два держпідприємства – "ЛІАЦ" та "Діброва", якими опікується Державне агентство лісових ресурсів України.

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Нині цими будівлями володіє спортивний клуб, хоча президентський клуб у держпідприємства напряму нерухомість не купував. І взагалі не підписував жодних документів з державою. Тут спрацював посередник. Саме він викупив у держави ці підприємства, а весною 2017 року продав їх президентові.



Спортивний клуб "5 елемент"

У держпідприємстві "ЛІАЦ" розповіли, що в 2017 році нібито провели аукціон, проте жодного публічного звіту про його результати немає. Будівлі купила приватна фірма "Імбук" за понад 10 мільйонів гривень. Але, ймовірно, гроші розбазарили в самому держпідприємстві.

Схема найпростіша – через ремонтні тендери. Одразу після продажу нерухомості "ЛІАЦ" підписав 5 угод на ремонт двох інших своїх будівель з компанією "ВІАДУКТРАНС". А пізніше ще 5 угод на ремонт цих самих будівель з іншою компанією – "Основа будівництва". Реальна вартість угод – більше 9 мільйонів гривень.

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За три роки в будівлях змінили лише покрівлю. На що витратили решту грошей – невідомо. Тобто мільйони за держбудівлі для розширення президентського спортклубу мали піти на ремонти інших держбудівель. Гроші перерахували – але нічого не змінилося, стан будівель такий же, як і до ремонтів.

Отже, перші мільйони, зароблені державою завдяки бажанню президентському спортивному клубу "5 елемент" розширитися, найвірогідніше пішли на премії чиновникам та фіктивні ремонти.

Більше про розкрадання грошей через розширення президентського спортклубу – дивіться у програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".