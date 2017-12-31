Куди піти на Новий рік у Києві: святкова програма

Новорічну ніч у Києві є чимало цікавих місць та подій, де можна весело провести час. Так, відсвяткувати прихід 2018 року можна на Софійській площі.

У КМДА оприлюднили святкову програму для киян і гостей столиці у ніч з 31 грудня на 1 січня.

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Отож у новорічну ніч у Києві виступатимуть:

23: 00-23: 40 – державний естрадно-симфонічний оркестр України, 23: 40-23: 48 – франко-український співак Поль Манандіз, 23: 48-00: 05 – до українців звернеться президент Петро Порошенко. 00: 05-01: 20 – проект Діджей з оркестром - DeluxeSound Dj's & Kyiv Fantastic Orchestra, 01: 20-01: 35 – виступ KOLA. 01: 35-02: 10 – виступ Secret Avenue. 02: 10-03: 00 – виступ рок-групи Epolets.

Окрім того, у рамках масштабного культурно-мистецького проекту НеоРік на Софії до 14 січня 2018 року працюватимуть також локації на Михайлівській площі і Володимирському проїзді.