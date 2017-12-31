Куди піти на Новий рік у Києві: святкова програма
13:45, сьогодні 1041 Читать новость на русском
Новорічну ніч у Києві є чимало цікавих місць та подій, де можна весело провести час. Так, відсвяткувати прихід 2018 року можна на Софійській площі.
У КМДА оприлюднили святкову програму для киян і гостей столиці у ніч з 31 грудня на 1 січня.
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Отож у новорічну ніч у Києві виступатимуть:
- 23: 00-23: 40 – державний естрадно-симфонічний оркестр України,
- 23: 40-23: 48 – франко-український співак Поль Манандіз,
- 23: 48-00: 05 – до українців звернеться президент Петро Порошенко.
- 00: 05-01: 20 – проект Діджей з оркестром - DeluxeSound Dj's & Kyiv Fantastic Orchestra,
- 01: 20-01: 35 – виступ KOLA.
- 01: 35-02: 10 – виступ Secret Avenue.
- 02: 10-03: 00 – виступ рок-групи Epolets.
Окрім того, у рамках масштабного культурно-мистецького проекту НеоРік на Софії до 14 січня 2018 року працюватимуть також локації на Михайлівській площі і Володимирському проїзді.
Джерело: 24 Канал
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