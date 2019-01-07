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      Куди піти на Різдво: казкові місця, які варто відвідати в Україні

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      Святкові дні – це прекрасний час для подорожей. А тому українські міста манять туристів, і кожне намагається здивувати.

      Тернопіль

      Невеличке село Настасів, що на Тернопільщині, прикрасили тисячами вогників. Новорічними гірляндами обмотали не лише електричні стовпи, але й музейний комплекс та хатини із дерев'яними стріхами.

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      "Це вже четвертий рік, довжина ілюмінації минулого року складала п'ять кілометрів. Цього року ми вже досягли восьми кілометрів. Ми стараємося дивувати кожного року наших людей", – розповів голова Настасівської громади Микола Злонкевич.

      настасів
      Село Настасів 

      Святкова ілюмінація дивує не лише селян. Помилуватися вогниками приїжджають і з інших міст. Святкове містечко діятиме до 15 лютого.

      А от у самому Тернополі варто побачити найбільшу шопку, тобто макет різдвяного вертепу в Україні. Його висота 20 метрів, а ширина майже 50 метрів. Це ціле селище із хатками, храмом, людьми та різними птахами і звірятами, які постійно рухаються, крутяться й танцюють. Загалом є 250 різних фігур, а також живий куточок. Тварин до різдвяного вертепу приносять самі ж прихожани церкви святого Петра.

      шопка тернопіль
      Найбільша шопка України у Тернополі

      Спочатку дітям купують, коли маленькі – бавляться, а коли вже більша тваринка, то треба більше турботи, а діти не хочуть, тому і до нас приносять. Ми тут маємо так званий "сиротинець" для кроликів, морських свинок. То вони завжди беруть участь в цьому святковому дійстві,
      – пояснив монах-францисканець отець Пантелеймон.

      шопка тернопіль
      Шопка у Тернополі

      Закарпаття

      Закарпаття вабить туристів не лише гірськолижним відпочинком. Чимало туристів приїздить у Центр реабілітації бурих ведмедів. Нині з двох десятків ведмедів половина повкладалася у зимову сплячку, а кому не спиться – той фотографується.

      Центр для бурих ведмедів розташований на території Національного парку "Синевир". Тут живуть тварини, які зазнали жорстокого поводження. Після реабілітації їх випускають на огороджену територію заповідника, де вони живуть в умовах, наближених до реальних.

      Дуже класно, дуже добрі умови для утримання ведмедів. Вони достатньо активні. Думала, що вони у сплячці, але ні,
      – поділилась туристка з Праги Олександра.

      Центр реабілітації бурих ведмедів
      Центр для бурих ведмедів розташований на території Національного парку "Синевир"

      Одеса

      А ще можна поїхати в Одесу. Погуляти по новорічному ярмарку Дерибасівською.

      Діти та дорослі залюбки фотографуються у числених фотозонах, створених у пішохідних районах центру.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Рождественские гуляния или наконец-то в Одессе снег

      Допис, поширений Юлия Ступак (@stupak_yulia)

       

      Теги: Новини України Новорічні свята Різдво Новини Одеси Тернопіль Новини Закарпаття
      Джерело: 24 канал
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