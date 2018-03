Куди піти у березні: афіша подій у Києві

З першим місяцем весни настає і новий концертний сезон! З цієї нагоди ми відібрали найкращі події березня, на які варто звернути увагу. Грузинський балет, німецький метал, французький шансон, симфонічний рок і багато іншого.

Афіша подій у Києві у березні

LARA FABIAN

Палац Україна

2-4 березня, 19:00

Вартість: 550 - 5500 грн/придбати квитки

Зірка європейської естради Лара Фабіан повертається до України одразу з трьома концертами: 2, 3 і 4 березня в київському Палаці "Україна". Крім вже відомих хітів співачки, на концерті відбудеться прем'єра тринадцятого альбому "Camouflage" – нова платівка заслужено стала еталоном творчості головного популяризатора французької музики!

БАЛЕТ СУХІШВІЛІ

Палац Україна

7-11 березня, 19:00

Вартість: 350 - 1750 грн/придбати квитки

Балету Сухішвілі не знайти аналогів у всьому світі. За більш ніж півстолітню історію Іллі Сухішвілі вдалося вивести грузинський народний танець на велику сцену та змусити більше ніж 90 мільйонів глядачів у різних куточках планети говорити про себе, захоплюватися балетом, писати книги про нього, та знімати фільми. 100 танцюристів на одній сцені долають закони фізики і влаштовують грандіозне шоу, яке ви ніколи не забудете.

HARDY ORCHESTRA

Концертна Зала НТУУ КПІ

7 березня, 19:30

Вартість: 190 - 750 грн/придбати квитки

Якщо для вас rock'n'roll не порожній звук, а музика Scorpions, Queen, Metallica, AC/DC, Led Zeppelin і Bon Jovi вічна, то симфонічне шоу "I Love Rock'n'Roll" від Hardy Orchestra подарує вам справжнє свято музичного гурмана! Адже це буде дивовижний концерт, на якому оркестр зіграє легендарні рок-хіти в авторському аранжуванні.

WOMEN OF JAZZ

КВЦ Парковий

8 березня, 20:00

Вартість: 350 - 950 грн/придбати квитки

На честь настання весняного тепла, "Віртуози Києва" і найкращі джаз-вокалістки країни зіграють святкову програму "Women of Jazz". Композиції головних муз американської джазової сцени пролунають на сцені КВЦ Парковий – Біллі Холлідей, Ета Джеймс, Ніна Сімон, Елла Фітцджеральд.

MGZAVREBI

‘Atlas

9 березня, 19:00

Вартість: 490 - 1690 грн/придбати квитки

Один з головних сучасних музичних символів Грузії завітає до України з презентацією нового альбому. Навіть не альбому, а "збірки". Саме так перекладається назва платівки "Krebuli", яка складається з двадцяти найкращих пісень, які вже виходили на шести попередніх альбомів гурту. Зустрічайте Mgzavrebi в столичному клубі "Atlas - програма "the best of the best" разрахована на справжніх фанів!

BOWIE NIGHT

‘Atlas

16 березня, 17:00

Вартість: 150 - 350 грн/придбати квитки

У Ніч Боуї, що відбудеться 16 березня в клубі 'Atlas, сам Девід Боуї на жаль не виступить, але замість нього ви зможете почути 20 талановитих українських музикантів, що виконають улюблені хіти Зіггі Стардаста. Серед учасників: Alloise, On The Wane, Gapochka, Junket, а також Melovin – фіналіст національного відбору на конкурс Євробачення-2018! Імена інших музикантів притримаємо в секреті до вечора Х.

ROCK SYMPHONY

Палац Україна

17-18 березня, 19:00

Вартість: 650 - 1750 грн/придбати квитки

Співпродюсери легендарних мюзиклів Notre Dame de Paris & Mozart L'Opera Rock запрошують на нове музичне дійство Rock Symphony! 160 чудових музикантів створюють монолітний витвір, який по своїй режисурі і драматургії не поступається голлівудським блокбастерам! На глядачів чекатимуть два відділення з антрактом, протягом яких вони сидітимуть мов на голках від атмосфери, яку здатна передати тільки музикою.

RAGE

‘Atlas

18 березня, 19:00

Вартість: 420 - 890 грн/придбати квитки

Петер "Піві" Вагнер і гурт Rage відвідають 23 країни зі своїм 22-м за рахунком альбомом "Seasons of the Black". Один з 45 концертів німецькі металісти зіграють і в Україні. Тож всі шанувальники важкої музики повинні зібратися 18 березня під сценою клубу 'Atlas і перевірити себе на міцність!

ONUKA & НАОНІ

Жовтневий Палац

20-21 березня, 19:00

Вартість: 880 - 2200 грн/придбати квитки

Творчий тандем родини Нати Жижченко і Євгена Філатова, відомий далеко за межами батьківщини. НАОНІ – Національний академічний оркестр народних інструментів, якому вдалося неймовірне: зробити оркестрову народну музику модною і популярною в 2018 році! Пісні ONUKA в супроводі НАОНІ розкривають міць їхньої творчості ще більше.

STAR ORCHESTRA: ФАГОТ

Caribbean Club

23 березня, 20:00

Вартість: 290 - 1490 грн/придбати квитки

Машина часу столичного Caribbean Club перенесе нас в епоху джазових біг-бендів, американської естетики і свінгових танців. Музичне шоу Star & Orchestra продовжує радувати шанувальників класної музики і запрошує на сцену вокаліста "Танок на майдані Конго" – Олега "Фагота" Михайлюту! У його виконанні ви почуєте класичні хіти Френка Сінатри, Рея Чарльза і Джеймса Брауна, доповнені музикою Nirvana і Depeche Mode в джазовому аранжуванні!

JULINOZA

Caribbean Club

24 березня, 19:00

Вартість: 150 - 650 грн/придбати квитки

Юлія Запорожець – дівчина-космос, з якої український слухач познайомився на проекті "Голос Країни 2017". Через рік вона вже стала учасницею національного відбору на конкурс Євробачення, хедлайнером музичних фестивалів і запросила брати участь в групі Julinoza неординарного барабанщика Ігоря Чеботарьова. 24 березня в Caribbean Club відбудеться її перший великий сольний концерт!