Куди піти у Києві на вихідних: афіша 16-18 березня

Весняні вихідні подарують чимало яскравих подій. Читайте далі нашу афішу заходів 16-18 березня у Києві.

Афіша подій у Києві на 16-18 березня

BOWIE NIGHT

‘Atlas

16 березня, 17:00

Вартість: 150 – 350 грн/придбати квитки

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Bowie Night в клубі 'Atlas 16 березня – це 20 талановитих столичних музиканти, які виконають улюблені пісні Зіггі Стардаста, відомого як Девід Боуї. Серед учасників заявлені Alloise, On The Wane, Gapochka, Junket, Melovin, Latexfauna, Shadazz і багато інших. Триб'ют по творчості наймузичнішого марсіанина вже став традиційним для київських меломанів, і з кожним разом стає дедалі масштабнішим. Подивимося, які сюрпризи приготували організатори цього разу.

Дивіться кліп David Bowie – Heroes:

JAZZ-FEST: "ЄДНІСТЬ"

Театр Оперети

16-17 березня, 18:00

Вартість: 100 – 600 грн/придбати квитки

За підтримки Всеукраїнської асоціації джазу в Києві відбудеться 17 Міжнародний Джазовий Фестиваль"Єдність". У фестивалі, за попередні 16 років існування, вже взяли участь більше 800 музикантів з 30 країн світу, що показує, як фестиваль об'єднує різні культури для участі в одному музичному святі — святі золотої епохи в історії музики! Скандинавський дует Торі Йохансона і Ларса Янсона, відомий італійський піаніст Габріель динар, українська етно-фанк група "ShockolaD" та багато іншого, в програмі XVII фестивалю на сцені Національного театру оперети.

ROCK SYMPHONY

Палац Україна

17, 18 березня, 19:00

Вартість: 800 – 1750 грн/придбати квитки

Співпродюсери легендарних мюзиклів Notre Dame de Paris & Mozart L'Opera Rock запрошують на нове музичне дійство Rock Symphony! 160 чудових музикантів створюють монолітний витвір, який своєю режисурою і драматургією не поступається голлівудським блокбастерам!

BAHROMA

Docker Pub

18 березня, 19:00

Вартість: 200 – 2450 грн/придбати квитки

Вже 5 років Bahroma наступає "Океану Ельзи" на п'яти, претендуючи на звання нової "найромантичнішого українського гурту". Про це говорить і сам Святослав Вакарчук, визнаючи, що у хлопців є рідкісна якість для музикантів пострадянського простору – інтелігентність. Дійсно, Bahroma встигла створити чималу кількість гарних пісень про кохання, дивуючи шанувальників аранжуваннями, хітами і непідробним емоціями під час концертів.

Дивіться кліп BAHROMA – Тихо:

RAGE

‘Atlas

18 березня, 19:00

Вартість: 520 – 890 грн/придбати квитки

Петер "Піві" Вагнер і гурт Rage відвідають 23 країни зі своїм 22-м за рахунком альбомом "Seasons of the Black". Один з 45 концертів німецькі металісти зіграють і в Україні. Тож всі шанувальники важкої музики повинні зібратися 18 березня під сценою клубу 'Atlas і перевірити себе на міцність!

КЛАСИКА ПІД ЗІРКАМИ

Планетарій

16 березня, 19:30

Вартість: 150 – 300 грн/придбати квитки

Дві скрипки, контрабас, альт, віолончель, саксофон і флейти – з цими інструментами один з найвідоміших оркестрів України запрошує на концерт класичної музики в столичному Планетарії. У програмі затверджені твори Вівальді та Моцарта для струнних інструментів, але це не єдине задоволення, яке чекає вас ввечері 16 березня. Ця прекрасна космічна подорож запам'ятається вам надовго!