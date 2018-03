Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 23-25 березня

Ми зібрали традиційну добірку яскравих подій на вихідних. Читайте далі афішу заходів 23-25 березня у Києві.

Афіша подій у Києві на 23-25 березня



SCREAM INC.: Metallica Official Tribute

‘Atlas

23 березня, 20:00

Вартість: 230 – 550 грн. / придбати квитки

23 березня в столичному клубі "Atlas Scream Inc. презентують нову концертну програму "... And Justice For All 30 Years", в яку включені всі найкращі пісні легендарної групи Metallica. Спочатку група зібралася для ідентичного відтворення музики своїх кумирів, але після ряду концертів із симфонічним оркестром Scream Inc. визнано найкращим триб'ют-бендом на території СНД. Подейкують, що сам Хетфілд бачив виступ групи і оцінив їх стиль, так чого ж чекаємо ми?

Читайте також: ONUKA презентувала новий альбом MOZAЇKA: аудіо

STAR ORCHESTRA: ФАГОТ

Caribbean Club

23 березня, 20:00

Вартість: 290 – 1490 грн. / придбати квитки

Вже не в перший раз в стінах Caribbean Club Concert Hall проходить грандіозне музичне шоу Star&Orchestra, в якому джазовий оркестр об'єднує зусилля з відомими артистами української естради. Минулого разу зірковою гостею була Злата Огнєвіч, а 23 березня на сцену вийде Олег “Фагот” Михайлюта! Два роки тому він вже виступав з програмою джаз-каверів “The Best Of”, але скільки великих пісень ще не проспівано! Хочете почути Френка Сінатру та Джеймса Брауна у виконанні вокалістом ТНМК? Тоді не пропустіть зоряний концерт!

КОСМІКС ФЕСТ

CosMix

24 березня, 11:00

Вартість: 120 грн. / придбати квитки

Фанати серіалів, коміксів, комп'ютерних та настільних ігор, літератури і кінематографа 24 березня зберуться на другому фестивалі сучасної поп-культури КосМікс Fest, де до самого вечора будуть проходити різноманітні конкурси, косплей-дефіле і театральні постановки. Відчуваєш себе частиною цієї субкультури? Тоді побачимося в розважальному центрі CosMix!

JULINOZA

Caribbean Club

24 березня, 19:00

Вартість: 150 – 650 грн. / придбати квитки

Дівчина-космос і музичний експериментатор Юлія Запорожець, більш відома під псевдонімом Julinoza, об'єднала зусилля з барабанщиком Ігорем Чеботарьовим і відвойовує свій простір в сучасній українській музиці. 24 березня в історії колективу почнеться нова віха, а великий весняний концерт стане для цього чудовою відправною точкою. Ті, що прийшли на концерт, в свою чергу, отримають можливість насолодитися кінематографічною музикою, багатогранною поезією, та чудовим сценічним шоу.

АСІЯ АХАТ

Палац Україна

24 березня, 19:00

Вартість: 180 – 1400 грн. / придбати квитки

Найвідоміша скрипалька України Ассія Ахат відправиться в гастролі по великих містах з презентацією нового альбому «All In». І у нас є кілька причин, з яких цей концерт не можна пропускати. 1) Новий альбом - це 13 всесвітньо відомих хітів, записаних під керівництвом 16-разового володаря музичної премії Grammy Умберто Гаттіка. 2) Крім Асії Ахат та її групи на сцені виступить відомий шоу-балет Freedom. 3) Виступ в Палаці «Україна» - це фінал грандіозного туру, і ви можете стати його частиною.

ГОДИНА ЗЕМЛІ

КВЦ Парковий

24 березня, 20:00

Вартість: 200 – 750 грн. / придбати квитки

Цей концерт чудово підійде тим, хто любить проводити час не тільки в задоволення, але і з користю для суспільства. "Година Землі" – щорічна подія, яка закликає людей відключити енергоспоживаючі прилади в будинку на одну годину, щоб привернути увагу до теми глобального потепління. Svitlo Concert вирішили підійти до цієї традиції не тільки відповідально, але й креативно. Поки столицю огорне напівтемрява, Віртуози Києва в КВЦ Парковий зіграють інструментальний концерт класичної музики.

IAMX

‘Atlas

25 березня, 19:00

Вартість: 950 – 1600 грн. / придбати квитки

Кріс Корнер на власному прикладі доводить, що для музичної популярності не обов'язково підписувати договори з великими лейблами і слухатися вказівок продюсерів. Ex-лідер групи Sneaker Pimps вибрав творчу незалежність, та залишився переможцем! Фрік-кабаре IAMX знову приїжджає до Києва, щоб 25 березня в клубі 'Atlas презентувати новий альбом "Alive in New Light"! Не пропустіть самий крутий концерт засніженого березня!