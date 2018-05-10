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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ
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Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 11-13 травня

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Афіша подій у Києві на 11-13 травня
Афіша подій у Києві на 11-13 травня / 24 Канал

Куди піти у Києві на вихідних 11-13 травня? Однозначно, на крутий концерт! А їх на ці теплі травневі вихідні – буде дуже багато і кожен зможе обрати те, що йому до душі.

Афіша подій у Києві на 11-13 травня

IMPROV LIVE SHOW

Event Hall Freedom

11 травня, 19:00

Вартість: 150-500 грн./придбати квитки

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Студія “Квартал 95" продовжує розвивати індустрію гумору в країні. У цьому сезоні вона представляє абсолютно новий проект Improv Live Show. Його особливість – у повній імпровізації, ніяких заздалегідь заготовлених номерів, сценок або реакцій. Теми для скетчів та зарисовок пропонують глядачі, а найкращі стендапери країни намагаються зберегти спокій, гідність та спритно (а головне – смішно!) викрутитись з запропонованої ситуації. Живий діалог та неприховані емоції учасників – це рідкість для ТБ-формату, але буденність для Improv Live Show.

IMPROV LIVE SHOW
IMPROV LIVE SHOW

5 VYMIR

MonteRay Live Stage

11 травня, 19:00

Вартість: 250-500 грн./придбати квитки

Учасники гурту 5 Vymir виконали дитячу мрію більшості хлопчаків та стали зірками рок-н-ролу! Їхня дебютна платівка "Містолінія" увійшла до "Топ-100 кращих альбомів незалежної України", невдовзі почалися концертні тури країною, а назва колективу стала усе частіше з'являтися серед учасників найбільших музичних фестивалів. Шанувальники давно чекали на зустрічі з одним з кращих рок-гуртів України, тому квиток придбати квиток заздалегідь!

5 VYMIR
5 VYMIR

THE DOOX

Caribbean Club

11 травня, 20:00

Вартість: 120-290 грн./придбати квитки

Один з головних музичних трендів останніх років в Україні – фольклорність та експерименти з національною етнічною музикою. І молодий колектив the Doox підхопив цю хвилю, а цієї весни представив нову програму "Ліра", на честь інструменту, який використовував під час запису альбому. У інтерпретації гурту сучасний український фолк став не тільки стильним та драйвовим, але й отримав потужне рокове звучання з чоловічим та жіночим "народним" вокалом, басом і флейтою.

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THE DOOX
THE DOOX

DAO PARK

Caribbean Club

12 травня, 19:00

Вартість: 120-390 грн./придбати квитки

Прихильникам музичних експериментів складно донести свою творчість до загальної аудиторії, але у Dao Park це вийшло. Колектив зібрав відомий джазовий музикант Родіон Іванов, можливо з цієї причини творчість гурту сподобалася не тільки слухачам, а й продюсерам лейбла Masteskaya, де вийшов останній міні-альбом Dao Park "Не згорає" – мікс фанку, нео-соулу та хіп-хопу з української лірикою та джазом.

DAO PARK
DAO PARK

BLOOM TWINS

TAO

12 травня, 19:00

Вартість: 350-1600 грн./придбати квитки

Сестри Аня та Соня Купрієнко народилися та зафіксували свої перші музичні експерименти в Броварах. Але сьогодні Bloom Twins – один з найперспективніших дуетів Великобританії, якому пророкують славу Лани дель Рей. Дівчата неодноразово виступали та співпрацювали з легендарними музикантами, такими як Duran Duran, LP, Tokio Hotel, David Guetta. Успіх може закрутити голову, але BLOOM TWINS не забувають про Україну, тому 12 травня відіграють ексклюзивний концерт в клубі TAO.

BLOOM TWINS
BLOOM TWINS

STEM фестиваль ROBOTICA

ВДНГ

12-13 травня, з 10:00

Вартість: 70-250 грн./придбати квитки

В епоху, коли ранок починається не з кави, а з перевірки соціальних мереж та електронної пошти, героями покоління стають такі прогресивні особистості, як Ілон Маск чи Марк Цукерберг. Науково-технічні фестивалі вже давно перестали бути вузько-спеціалізованими, тому можемо вас запевнити, що на найбільшому STEM-фестивалі України Robotica 2018 вся родина зможе провести час весело і пізнавально! Зони активних розваг на свіжому повітрі, битва роботів, майстер-класи, фудкорт, фото- зони, будівництво ракети Falcon 9 з мільйонів кубиків LEGO — все це тільки частина розваг, що будуть чекати на вас 12 і 13 травня на території ВДНГ!

STEM фестиваль ROBOTICA
STEM фестиваль ROBOTICA

САЛЬТО НАЗАД

Docker Pub

13 травня, 20:00

Вартість: 175-2450 грн./придбати квитки

Одни з найяскравіших учасників національного відбору "Євробачення-2017" минулих років та автори хіта "О, мама" бажають вдихнути в українську музику нове дихання, дати їй нову енергію та зарядити мільйони сердець. Доки музиканти грають симбіоз фанку, регі та соулу – їхній фронтмен у текстах пісень пропагує сімейні цінності та висловлюється на тему життєвих ситуацій.

САЛЬТО НАЗАД
САЛЬТО НАЗАД

Теги: Новини Києва Новини України LifeStyle Музика Новини культури Анонс Афіша Концерти
Джерело: 24 Канал
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Новини за 10 травня
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