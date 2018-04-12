Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 13-15 квітня

Якщо ви досі не вирішили, куди піти в Києві на цих вихідних, пропонуємо ознайомитися з афішою цікавих подій на 13-15 квітня. Тут є дуже багато цікавого!

Афіша подій у Києві на 13-15 квітня

ADAM GONTIER

ЦКМ КПІ

13 квітня, 19:00

Вартість: 549 – 2129 грн./придбати квитки

Фронтмен культового колективу Three Days Grace, голос покоління кінця нульових і меланхолійний романтик Адам Гонтье приїжджає до Києва з програмою найкращих хітів! Після дворічної творчої перерви музикант повернувся з дебютним альбомом свого нового проекту Saint Asonia, а тепер готовий надихнути українську аудиторію в рамках великого сольного концерту, що відбудеться 13 квітня в Будинку Культури КПІ.

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GLENN ZALESKI TRIO

Будинок Архітектора

13 квітня, 19:00

Вартість: 250 – 600 грн./придбати квитки

Америці не вперше ставали колискою для джазових геніїв сучасності. Кілька поколінь у лабіринтах Великого Яблука працюють віртуози, які не тільки зберігають столітні традиції жанру, а й додають до нього авторське бачення. Одним з таких музикантів можна сміливо назвати Гленна Залеських, найзатребуванішого джазового піаніста Нью- Йорка. У 2015 він зібрав Glenn Zaleski Trio, видав дебютний альбом "My Ideal", а вже 13 квітня ви можете почути Адама в Будинку Архітектора!

РУКИ В БРЮКИ

Caribbean Club

14 квітня, 19:00

Вартість: 150 – 380 грн./придбати квитки

14 квітня Caribbean Club святкує всесвітній день рок-н-ролу, і з цієї нагоди рокабілі-гурт "Руки В Брюки" виступить з великим сольним концертом. За 11 років у музикантів накопичилося достатньо матеріалу, щоб ви могли танцювати до самого ранку! Будьте готові до веселощів і нестримного драйву вічно молодого і вічно актуального жанру. Концерт відбудеться в форматі Juice Beats Party – новий формат вечірок в Caribbean Club для шанувальників танцювальних dj-mix'ів, блюзу, свінгу, бугі-вугі і всієї ритмічної музики!

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МОНСЕРРАТ КАБАЛЬЕ

Палац Україна

14 квітня, 19:00

Вартість: 1590 – 10990 грн./придбати квитки

Королева оперного співу, головний популяризатор жанру, чудовий голос і жива легенда – Монсеррат Кабальє виступить в столичному Палаці "Україна" на честь власного 85-річчя! У супроводі симфонічного оркестру діва виконає оперні арії та дуети таких композиторів як Бізе, Доніцетті, Пуччіні та Гуно. До виступу приєднаються відомі голоси України – Злата Огневич і Олександр Пономарьов!

THE FLYING BRICKS

MonteRay Live Stage

14 квітня, 19:00

Вартість: 99 – 300 грн./ придбати квитки

The Flying Bricks – гурт з Парижу, що дивовижним чином поєднує у своїй музиці яскраві соковиті мотиви і французьку романтику й мелодійність. Випадковим чином потрапивши до України, як support band Detach, французькі рокери щиро і від усієї душі закохалися в нашу країну, а бас-гітарист навіть набив собі татуювання з українськими словами. Цієї весни французи повертаються вже зі своїм великим сольним шоу, обіцяють привезти з собою трохи божевілля, трохи року, трохи романтики і дуже-дуже багато любові. Спеціальним гостем на концерті стане драйвовий український гурт BAD PIT, добре відомий шанувальникам відривного року!

BANDURA DUDUK JAZZ

Будинок Художника

14 квітня, 20:00

Вартість: 150 – 400 грн./придбати квитки

Якщо ви вважаєте, що українська етно-музика нудна і застаріла, то поспішаємо вас переконати в зворотному - коли ви почуєте перші ноти "гриньковської" бандури, то не зможете перевести дихання від почуттів. Неймовірні мелодії дудука Армена Костандян, контрабас Назара Стеця, творчість кращого бандуриста світу, народного артиста України Романа Гриньківа. Концертна програма складається з авторських хітів, чекаємо всіх шанувальників незвичайної інструментальної музики в Будинку Художника 14 квітня!

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РОМАН БОНДАРЧУК

Жовтневий палац

15 квітня, 19:00

Вартість: 150 – 750 грн./придбати квитки

Людей тягне до незрозумілого, чим умільці користуються протягом багатьох століть. Але хто зможе витонченіше обдурити людину, перебуваючи на сцені під пильною увагою пари тисяч очей? Українському Девіду Копперфільду не вперше дивувати публіку і влаштовувати епічне шоу, головна мета якого – змусити глядача сумніватися в реальності того, що відбувається! Виступи Романа Бондарчука – це вершина творчості ілюзіоніста. Шоу розраховане для всієї родини, враховуючи дітей від 5 років.

VIVIENNE MORT

Жовтневий палац

14 квітня, 19:00

Вартість: 220 – 870 грн./придбати квитки

Сьогодні за творчістю Vivienne Mort стежить кожен поважаючий себе прогресивний меломан. Та й пересічному українцеві вже не потрібно пояснювати, хто така Даніела Заюшкина - вони встигли познайомитися на національному відборі Євробачення, під час ротацій на радіо і в хвалебних відгуках профільних медіа. 14 квітня в Жовтневому палаці Vivienne Mort поділиться новим альбомом "Досвід".