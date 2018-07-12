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Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 13-15 липня

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Santa Muerte Carnival
Santa Muerte Carnival / TicketHunt

Бажаєте проводити вільний час весело і цікаво? Ми підготували для вас невеликий перелік заходів, що відбудуться в столиці найближчим часом. На киян та гостей міста цими вихідними чекають музика, танці, гумор та багато іншого, з чого неодмінно можна і варто обрати щось до душі та настрою. Читайте далі афішу подій у Києві на 13-15 липня.

Афіша подій у Києві на 13-15 липня

Santa Muerte Carnival

Арт-завод Платформа

13-15 липня

Вартість квитка: 200 грн. / придбати квиток

У нашій країні, та й по всьому світу, давно вже нікого не здивуєш таким "страшним" святом як Хелловін, але чи знають українці щось про карнавал Святої Смерті? Багато мексиканців-католиків шанують Святу Смерть не менше ніж Ісуса Христа чи Божу Матір. Проте для ще більшої кількості людей по всій планеті фестиваль присвячений вшануванню цього екзотичного культу став веселим і яскравим святом мексиканської культури. От і до української столиці Santa Muerte Carnival нарешті дійшов саме у такому приємному вигляді. З 13 до 15 липня на Арт-заводі "Платформа" ви матимете змогу насолодитись запальними піснями й танцями, посмакувати незвичні ласощі та ненадовго перенестись до спекотної Мексики. Не варто лякатись, зустрівши "живих мерців" або інших чудовиськ на фестивалі, адже вони теж прийшли, щоб добряче відтягнутись.

Читайте також: Афіша подій на липень у Києві: запальні вечірки та гумор шоу

Стендап-вікенд на ВДНГ

ВДНГ

13 липня, 20:00

Вартість квитка: 199-299 грн. / придбати квиток

Маємо один рецепт для відновлення сил наприкінці робочого тижня: свіже повітря + гумор. Таке поєднання гарантує заряд позитиву, який допоможе налаштуватись на легкі та приємні вихідні. Саме тому радимо відвідати "Стендап-вікенд на ВДНГ", що проходитиме у відкритому барі поруч із садом гамаків, де яскраві коміки жартуватимуть на всі дозволені, і не зовсім, теми. Гостро, чесно, а головне — смішно. Приходьте відпочити і повеселитись 13 липня о 20:00. Біля мікрофону: Антон Тимошенко, Маконовал, Макс Вишинський, Настя Дєрская та Богдан Кирилл.

Juan Cardenas and Piano Flamenco Band

Caribbean Club

13 липня, 20:00

Вартість квитків: 180-780 грн. / придбати квиток

Цієї п’ятниці у Caribbean Club звучатиме пекуче та емоційне фламенко. Відомий іспанський співак Хуан Карденас завітає до Києва, щоб разом із українським гуртом Piano Flamenco Band продемонструвати, що таке справжня пристрасть, вплетена у мелодію танцю. Всіх, хто цього тижня змерз, і через дощі почав втрачати літній настрій, а також всіх небайдужих до музики, сповненої справжніх почуттів, запрошуємо на запальний концерт, що розпочнеться 13 липня о 20:00.

Повернення на Місяць назавжди. Телепорт 360

ВДНГ

14 липня, 17:00

Вартість квитка: 120 грн. / придбати квитки

Науковий фільм, що оповідає нам про змагання міжнародних команд вчених, котрі намагаються посадити на поверхню супутника Землі керований місяцехід, щоб продовжити вивчення людством цього небесного тіла. Глядачі матимуть змогу побачити весь шлях від запуску до поверхні Місяця, і дізнатись багато цікавого про виникнення та будову супутника. Запрошуємо всіх охочих дізнатись більше про таємниці, що приховано в не такому вже й далекому від нас космосі. Початок показу о 17:00.

Літо на ВДНГ

Вхід вільний

Половина літа позаду, а це означає, що попереду на нас чекає друга його половина, яка має бути ще яскравішою, цікавішою та радіснішою, ніж перша! Усі умови для цього створено на території експоцентру ВДНГ, де на свіжому повітрі протягом усього літа діють різноманітні локації, створені для приємного відпочинку всієї родини. Крім активних розваг та місць для відпочинку, на ВДНГ відбуватимуться безліч виставок, майстер-класів та концертів, де кожен гість знайде щось таке, що не залишить його байдужим.

Теги: Новини України LifeStyle Музика Новини Києва Афіша Новини культури
Джерело: 24 Канал
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