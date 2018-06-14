Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 15-17 червня

Літо набирає обертів, а отже, треба встигнути побачити і почути все найцікавіше, що готує кожен його тиждень. Читайте далі афіша подій у Києві на 15-17 червня.

Афіша подій у Києві на 15-17 червня

Black Rebel Motorcycle Club

BelEtage

15 червня, 20:00

Вартість квитка: 2499 грн. / придбати квитки

Якщо ви вважали, що рок помер у минулому столітті, маємо вас розчарувати, він жив, і для цього існує стовідсотковий доказ! До Києва завітають довгоочікувані Black Rebel Motorcycle Club, щоб потішити шанувальників новим альбомом "Wrong Creatures", який втілив у собі шлях музикантів з відродження гітарної музики довжиною у 20 років. BRMC — це культові представники рок-музики нового тисячоліття, віддані її традиціям та незмінні у свіжості своїх ідей. Час діставати з шафи улюблену шкірянку і попри літню спеку йти відриватись разом із американськими рокерами до BelEtage.

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"Белые Ночи"

Арт-завод Платформа

15-16 червня

Вартість квитків: 450-650 грн. / придбати квитки

Уже три роки поспіль, двічі на рік, українська столиця вночі вибухає сяйвом, яскравішим за день! Фестиваль "Белые Ночи" Vol. 6 повертається з новим зарядом драйву вже цієї п’ятниці. На території Арт-заводу Платформа понад 100 артистів розважатимуть публіку на 5 танцмайданчиків. Свято супроводжуватимуть найсучасніші світлові інсталяції, даруючи враження, що неможливо буде забути. Музику й танці доповнять своїми шедеврами майстри-кулінари з Ulichnaya Eda. Радимо не зволікати із покупкою квитків, адже кожного разу виконавці на фестивалі стають все зірковішими, і ціни зростатимуть щоразу, коли оголошуватимуть хедлайнерів.

Perfect Dance

Perfect Place

16 червня, 18:00

Вартість квитка: 300 грн. / придбати квитки

Літо це пора вечірок у форматі open-air. І вже цієї суботи пропонуємо вам провести ніч, що граційно перетече у ранок, під добірні сети на пляжі з чудовим краєвидом. Perfect Place – це локація на Венеційському острові, що ідеально підійде для танцювального божевілля на піску. Для гостей заходу заграють Morphom (live), Roman K, Smailov, A. Katwon, Nil Tarasov, Khramov, Bellow, Mamay, Alex Slog. Запрошуємо всіх, хто так довго чекав на тепло і веселощі з пов’язані з ним!

The Cancel x Band

Зелений Театр

16 червня, 20:00

Вартість квитка: 250 грн. / придбати квитки

Початок літа – це час для всього нового та свіжого. У розпал червня the Cancel x Band вийдуть на сцену Зеленого Театру, щоб представити публіці свій найсвіжіший альбом "Case". Цей реліз є сьомим альбомом гурту. І цей альбом обіцяє занурити слухача у нуарну атмосферу із детективним сюжетом, при цьому задавши вайб бітами навпіл із ню-джазовим аранжуванням.

J. Bernardt

Зелений Театр

17 червня, 20:00

Вартість квитків: 499-1290 грн. / придбати квитки

Багатьом українським поціновувачам інді-музики припала до смаку творчість гурту Balthazar, і от один з винуватців їх успіху, неординарний Їнте Депре, поспішає до Києва зі своїм новим проектом. Артисти з J. Bernardt презентують в столиці свій дебютний альбом "Running Days". У цю музику вкладено враження з багатьох подорожей, в яких вона була створена, і її приємний грув, доповнений чуттєвим голосом Їнте, неодмінно надихне гостей концерту на незабутні мандрівки під музику, почуту цього вечора.

Літо на ВДНГ

ВДНГ

1 – 30 червня

Вхід – вільний

Крім гучних музичних фестивалей, як то PROSTONEBA, Bad Mama Fest та Atlas Weekend, якими ряснітиме програма заходів на території експоцентру ВДНГ цього літа, кожного дня протягом усього сезону тут можна буде знайти розвагу на свій смак. Для родинного відпочинку добре підійдуть контактний зоопарк Animal Park та ферма комах "Планета метеликів". Поціновувачі активних розваг зможуть із задоволенням провести час на пейнтбольному майданчику Ganz, в мотузковому парку SkyPark та покататись верхи в кінному клубі "Герцог". Також на території комплексу діятимуть науково-розважальний центр "Країна роботів", школа "Мидгард" та багато інших локацій, де діти і підлітки зможуть потішити себе, отримуючи користь і нові знання та навички. Протягом усіх трьох місяців ВДНГ даруватиме можливість отримати яскраві враження, і не виїздити при цьому з міста.