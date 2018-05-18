Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 18-20 травня

Куди піти у Києві на вихідних 18-20 травня? Для жителів та гостей столиці – варіантів більше, ніж достатньо. На вас чекають фестивалі їжі, татуювань та неймовірно круті концерти та гумор-шоу!

Травневі вихідні у Києві будуть дуже насичені! Давно мріяли про татуювання – йдіть обов'язково на масштабний фестиваль, де дізнаєтесь все про тату та навіть можете зробити його у професійних майстрів. Любите посміятись? Тоді вас точно не підведуть "Вар'яти"! Любите електронну музику? Тоді ви точно не можете пропустити концерт дуету з Ісландії GusGus! Любите вино? Хто ж не любить! Тому гайда на Food and Wine Festival! Про ці та інші подій у Києві – читайте далі.

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Афіша подій у Києві на 18-20 травня

TATTOO COLLECTION 2018

ВДНГ

18-20 травня, з 12:00

Вартість: 170-340 грн./придбати квитки



Фестиваль Tattoo Collection 2018 у Києві

Tattoo Collection 2018 – це наймасштабніший тату-фестиваль країни, який відбудеться вже у 14 раз. Цього року за професійний кубок найкращого тату-майстра Golden Machine змагатимуться майстри тату з України, Білорусі, Латвії, Італії, Німеччини, Данії та США. Відвідувачі фестивалю зможуть оцінити їх ескізи і готові роботи, зробити собі тату у вподобаного майстра, взяти участь у тематичних конкурсах і просто добре відпочити. У програмі фестивалю: фаєр-шоу, танцювальні батли, виступ оркестру "Ляпіс-98", графіті і ще безліч цікаво. Для дітей буде створено спеціальну зону з настільними іграми, виставами та іншими розвагами. А найсміливіші зможуть набити собі безкоштовні татуювання "наосліп".

Артем Пивоваров

Disco Radio Hall

18 травня, 22:00

Вартість: 200 грн./придбати квитки



Концерт Артема Пивоварова у Києві відбудеться 18 травня

Неординарний підхід до створення музики та свіжий погляд на український шоу-бізнес забезпечили Артему Пивоварову популярність, та місце в трендах відеосервісу YouTube, де кліпи співака миттєво набирають мільйони переглядів та тисячі захоплених коментарів. Ви, напевно, чули один з його численних хітів, такі як "Зависимы", "Собирай меня", "На глубине", "Кислород" или "Стихия" – адже вони лунають на кожній радіостанції. Танцювальна вечірка до світанку з харизматичним артистом відбудеться 18 травня, в клубі Disco Radio Hall.

Kyiv Beer Festival

Арт-завод Платформа

19-20 травня, 11:00

Вартість: 150 грн./придбати квитки



Kyiv Beer Festival у Києві відбудеться 19-20 травня

Другий фестиваль пивної культури Kyiv Beer Festival від команди Ulichnaya Eda обіцяє напоїти гостей крафтовим пивом за авторськими рецептами, зібраними з усіх куточків України. Подобається хмільний напій, хочете відкрити свою пивоварню або створити власний рецепт крафтового пива? У рамках лекторію досвідчені пивовари розкриють кілька секретів та розкажуть про особливості пивного виробництва. Фуд-корт фестивалю буде не менше різноманітним, адже кухарі підготували для гурманів найбільш вдалі поєднання страв з певними сортами пива.

Kyiv Food and Wine Festival

ВДНГ

19-20 травня, 11:00

Вартість: 80 грн./придбати квитки



Kyiv Food and Wine Festival відбудеться 19-20 травня

Програма 10-го ювілейного Kyiv Food and Wine Festival може похвалитися масштабом та здивує навіть завзятих сомельє: винний лекторій, фуд-корт, зона мистецтв, музичні сцени з живими виступами, територія відпочинку. Крім дегустації смачного п'янкого напою, відвідувачі фестивалю зможуть взяти участь у винному забігу для задоволення Kiyv Wine Run або позмагатися у відкриванні українських устриць на швидкість. Тиждень вина оголошується відкритим!

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GusGus

Stereo Plaza

19 травня, 20:00

Вартість: 500-2600 грн./придбати квитки



Концерт GusGus у Києві відбудеться 19 травня

Електронний дует з Ісландії GusGus повертається до України з презентацією довгоочікуваного альбому "Lies are more flexible", що стане десятою студійною роботою у дискографії гурту. У своїй музиці Даніель Аугуст Харальдсон та Біргір Лорарінссон не визнають ніяких обмежень, а тому стилістичний діапазон може коливатися від тріп-хопу та трансу – до прогресив-хауса та синтіпоп. GusGus відомі неймовірною атмосферою живих виступів, яку багато хто з українських фанатів вже відчули на собі, а тому обов'язково повернуться ще раз у клуб Stereo Plaza 19 травня, щоб продовжити вечірку!

Дідона та Еней: барокова опера

ВДНГ

19-20 травня, 20:00

Вартість: 300-1000 грн./придбати квитки



Барокова опера "Дідона та Еней" відбудеться 19-20 травня

"Дідона та Еней" – барокова опера великого англійського композитора Генрі Перселла, яку вперше поставили у далекому 1688 році. Нова постановка Тамари Трунової відрізняється від показаної українським глядачам у листопаді минулого року, адже до участі запрошено авторитетного диригента Іллю Короля. Почути наживо як звучить барокова опера у одному з кращих павільйонів ВДНГ – це рідкісна можливість, яку не можна проґавити. По закінченню вистави учасники трупи влаштують автограф-сесію для всіх охочих!

Сергій Притула та шоу "Вар'яти"

МЦКМ

20 травня, 17:00 і 20:00

Вартість: 180-1200 грн./придбати квитки



Гумор-шоу "Вар'яти" відбудеться 20 травня

Телеведучий, шоумен та улюбленець публіки Сергій Притула запрошує вас на ювілейний вечір гумористичного шоу "Вар'яти", якому виповнюється 8 років! На честь свята артисти підготували нову концертну програму, отже на глядачів чекають 2 години відточеного роками гумору на добрі та світлі теми – ніяких жартів нижче пояса або політичних сатир! За старою традицією, "Вар'яти" проведуть відразу два концерти в один день – о 17:00 та 20:00.