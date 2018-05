Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 1-3 червня

Літо майже завжди приходить несподівано, а минає швидко. І проводити його потрібно яскраво – так, щоб теплих спогадів вистачило навіть на похмурі осінні дні. Перші вихідні червня можуть запам’ятатися незвичним оркестровим шоу, секретним виступом Івана Дорна, чуттєвим концертом PUR:PUR і навіть шкідливою смачною їжею, обирати вам. Читайте далі нашу афіша подій у Києві на 1-3 червня.

Афіша подій у Києві на 1-3 червня

ОРКЕСТРОВЕ ШОУ "Cinematic Symphony"

Планетарій

1 червня, 19:30

Вартість: 150 - 350 грн. / придбати квитки

Оркестрове шоу "Cinematic Symphony" – екстраординарне дійство, що поєднує минуле і сучасність. Такий симбіоз дає можливість не лише почути, а й побачити, як виглядає музика за допомогою сферичних проекцій на куполі планетарію. Музичне різноманіття, підкріплене цифровими технологіями, занурить гостей концерту у космічну "музику сфер". Можна навіть сказати, що Eclectic Sound Orchestra – це унікальний оркестр, що створив принципово нове звучання, щедро доповнене семплами та бітом.

Cinematic Symphony

ІВАН ДОРН

Secret Place

1 червня, 20:00

Вартість: 500 - 2299 грн. / придбати квитки

Останні кілька років спостерігається небувалий підйомом української музичної сцени. Спитайте себе: хто є найнеординарнішим і найбільш яскравим спалахом на небосхилі сучукрмузу? Відповідь буде очевидною. Першого червня в Києві відбудеться великий сольний концерт Івана Дорна. Аутентичне фірмове звучання і танцювальний драйв не залишить байдужим нікого. What about you? Залишайте контактні дані, коли купуєте квиток, бо це справді secret place.

Дивіться клвп Івана Дорна Afrika:

PUR:PUR

Caribbean Club

2 червня, 19:00

Вартість: 220 - 790 грн. / придбати квитки

У київському Caribbean Club Concert Hall відбудеться великий сольний виступ PUR:PUR. Фіналісти Національного відбору Євробачення потішать слухачів чистою (а саме чистоту двічі підкреслено в назві бенду) музичною магією. Поєднання електронно-акустичних тем і чарівного голосу Нати Сміріної проведуть за руку в музичну казку кожного, хто завітає на цей концерт.

Дивіться відео на вірш Нати Сміріної:

ULICHNAYA EDA: CHEAT MEAL

Арт-завод Платформа

2-3 червня, 11:00

Вартість: 75 грн. / придбати квитки

Зустрічайте літо святом шлунку! Це не зрада принципам здорового харчування – це тріумф мистецтва смаку. Близько сотні учасників допоможуть розширити рамки вашого гастрономічного сприйняття кулінарним розмаїттям на новому фуд-корті. Тут буде представлено вишукані у своїй простоті і прості у вишуканості страви з різних куточків світу. Щось ви вже знаєте, і раді будете скуштувати знов, а дечим цей івент вас напевно здивує. Для тих, хто не збирається поступитися принципами ЗСЖ, буде створено окрему зону Healthy Food.

Фестиваль вуличної їжі

INDEPENDENT STAND UP FESTIVAL 2018

G13 Project Studio

3 червня, 10:00

Вартість: 200 грн. / придбати квитки

Четверте велике свято гумору у форматі Stand Up в столиці вже незабаром! У програмі фесту: виступи досвідчених майстрів жарту і молодих коміків, які мають можливість гучно заявити про себе на всю країну. Декілька сцен, різноманітні формати гумористичних контекстів і легке, невимушене спілкування. На вуличній сцені гості фестивалю матимуть змогу поставити комікам питання про їх життя, творчість, плани на майбутнє, і загалом весело потеревенити з веселими людьми. Ваші посмішки необхідні, треба йти!

Stand Up фестиваль

ВІКТОР ПАВЛІК

Docker Pub

3 червня, 20:00

Вартість: 150 - 250 грн. / придбати квитки

Той, про кого сміливо можна сказати "піонер української поп-музики", продемонструє свою майстерність поза знайомим кожному форматом. Третього червня гурт Victor Pavlik Overdrive виступить у Docker Pub із програмою пісень, зібраних за 25 років творчості, і поданих у поп-хард-рок звучанні. Приходьте, щоб почути знайомі хіти, сповнені світла і ніжності, але тепер розгойдані рок-н-рольним драйвом!

Віктор Павлік

D-SIDE BAND

‘Atlas

3 червня, 20:00

Вартість: 349 - 749 грн. / придбати квитки

One Dirеction, Jonas Brothers, Backstreet Boys – знайомий світу формат бойз-бенду вперше в нашій країні видав щось нове і неординарне. D-Side Band зіграє свій перший великий сольний концерт у Києві! Кумири тисячі підлітків по всій країні, чиї кліпи набирають мільйони переглядів на YouTube, обіцяють перенести вас на тисячоліття вперед. Поєднання гучних хітів в неординарному стилі та фірмових танців гарантує подорож в майбутнє української сцени.

D-Side Band