Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 22-24 червня

Цього тижня на столичну публіку чекає багато цікавих заходів. Ми підготували їх перелік, щоб ви мали змогу завчасно обрати подію до смаку. Прийдешні вихідні у Києві сповнені зустрічей із тими, кого давно знають і люблять, а дехто з артистів стане для киян справжнім відкриттям. Пропонуємо те, що варто не оминути своєю увагою! Читайте далі афіша подій у Києві на 22-24 червня.

Афіша подій у Києві на 22-24 червня

Літо на ВДНГ

ВДНГ

1 - 30 червня

Вхід — вільний

У моменти, коли спека і задуха не даватимуть спокою, а бажання поїхати з міста буде неймовірно сильним, але все ж залишатиметься тільки бажанням, яке не вдається втілити, згадайте про цей текст, а потім щодуху мчіть на ВДНГ. 268 гектарів розваг і цікавинок чекатимуть на кожного, кого полонило розпечене місто, ніби райська оаза посеред пустелі. Від початку червня і аж до кінця серпня про питання "куди піти?" можна щасливо забути.

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Літо на ВДНГ

БГ і гурт Акваріум

Caribbean Club

22-23 червня, 19:00

Вартість квитка: 790 грн. / придбати квитки

Ходять плітки, що колись в Гімалаях цей чоловік зустрів Будду і отримав від нього благословення писати пісні, що даруватимуть людям просвітлення. Невідомо, чи ставалось із Борисом Гребєнщіковим щось подібне насправді, але беззаперечним є те, що пісні "Акваріуму" створюються, щоб нести світло і добро в серці. І рокерам це вдається! У містичний вечір літнього сонцестояння – 22 та 23 червня – о 19:00 легендарний БГ та компанія вийдуть на сцену київського Caribbean Club, щоб розповісти про чудернацьку буденність і просту вічність. А разом з тим буде просто весело, щиро і тепло.

"Акваріум"

PROMIN’ Apparat i Telefon Tel Aviv

Арт-завод Платформа

22 червня, 22:00

Вартість квитків: 650-950 грн. / придбати квитки

Уже кілька років поспіль поціновувачі електронної музики з усього світу відзначають, без перебільшень, справжній вибух клубної культури в Києві. Якість організації вечірок стрімко зростає, приваблюючи як рейверів з різних країн, так і відомих діджеїв, що приїжджають грати для вдячної української публіки. Серія концептуальних вечірок PROMIN’, котру запустили H2D та Smailov, є прикладом того, як команда вітчизняних організаторів створює івент європейського рівня.

22 червня, починаючи з 22:00, на базі Арт-заводу Платформа виступатимуть два беззаперечних авторитети світової електронної сцени — Apparat i Telefon Tel Aviv. Німецький та американський продюсери гратимуть свої сети у супроводі візуального шоу, створеного за допомогою найсучасніших цифрових технологій. Завітайте віддати шану якості виконання, що втілена у кожній дрібниці, і розчинитись у танці під вишукані ритми.

PROMIN’ Apparat i Telefon Tel Aviv

Kiev Tango Project

Caribbean Club

23 червня, 19:00

Вартість квитків: 150-790 грн. / придбати квитки

Весна — пора кохання. А літо — це час кохання пристрасного і палкого. Жодна інша музика і жоден інший танець так не передають полум’я почуттів, як це ладне зробити танго. Єдиний в Україні танго-оркестр Kiev Tango Project, що поєднав у своєму складі музикантів-віртуозів, виступатиме у київському Caribbean Club, розпалюючи вогонь у кожному зі слухачів. Колектив здобув визнання на багатьох закордонних сценах своїм неординарним звучанням і творчим переосмисленням улюблених мелодій у стилі танго. А нині час українській публіці знову почути запальні латиноамериканські ритми у їх виконанні. Концерт відбудеться 23 червня о 19:00, ведучий заходу — Олексій Коган.

Kiev Tango Project

МATRANG

Stereo Plaza. Малий зал

23 червня, 20:00

Вартість квитків: 450-2000 грн. / придбати квитки

Цієї суботи маєте змогу побачити, як народжуються зірки! Алан Хадзагаров, який нещодавно вийшов на реп-сцену під псевдонімом Matrang, завітає до Києва із виступом. Виконавець пісні "Медуза", яка своїм простим текстом та глибокими почуттями підкорила Інтернет, був помічений репером Бастою і увійшов до складу його лейблу "Газгольдер". Зараз кар’єра артиста стрімко набирає обертів, і вже 23 червня запрошуємо вас до Stereo Plaza на танцювальний вечір під музику Matrang. Захід почнеться о 20:00.

Matrang

Michael Abene and Jazzworkshop Orchestra

Арт-центр "Closer"

24 червня, 20:00

Вартість квитка: 300 грн. / придбати квитки

Серед багатьох ознак гарного смаку у ХХ столітті впевнено посів своє місце джаз. Він може бути дуже різним за настроєм, але це завжди сильні почуття, поєднані зі складним виконанням. Із батьківщини джаз-музики до Києва прибув Майкл Абене, артист, який став відомим ще у 60-ті роки, і досі не втрачає творчої наснаги. Майстерність музиканта народила мелодії, що виконуються всіма визначними джаз-бендами в Америці та багато де за її межами. Саме цією майстерністю він приїхав ділитись із українськими музикантами з Jazzworkshop Orchestra, і разом вони гратимуть для київської публіки 24 червня у "Closer". Свято оркестрового джазу розпочинається о 20:00.

Michael Abene and Jazzworkshop Orchestra