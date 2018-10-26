Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 26-27 жовтня

Робочий тиждень потрібен не тільки для того, щоб працювати, але і щоб ретельно спланувати наступний вікенд. Для кожного, хто ще не визначився з тим, якими подіями наповнити прийдешні вихідні, ми підготували перелік найяскравіших подій цього тижня. Читайте далі афішу подій у Києві на 26-27 жовтня.

Афіша подій у Києві на 26-27 жовтня

Оля Полякова

Палац Спорту

26 жовтня, 19:00

Вартість квитків: 490-3890 грн

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Одна з найепатажніших жінок вітчизняної поп-музики готується вразити столичну публіку великим шоу! Після перерви у виступах Оля Полякова повертається з новою програмою "Королева ночі". Яскравий образ, харизма, сильний голос та позитивні пісні співачки давно стали улюбленими для багатьох людей по всій країні. 26 жовтня на сцені Палацу спорту Полякова ділитиметься своєю потужною енергією та запальним гумором. Запрошуємо.

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Оля Полякова

Alyosha

Caribbean Club

26 жовтня, 20:00

Вартість квитків: 220-1050 грн

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Alyosha є однією з найактивніших українських поп-виконавиць сьогодення. Багато гастролюючи, вона не припиняє вдосконалювати свою творчість, вдаючись до експериментів і постійно знаходячи щось нове. Співачка має потужний голос, силу якого вона колись продемонструвала на Євробаченні. Але також важливим інший аспект її творчості – ніжність і тендітність почуттів, приховані у її піснях. І цього разу Alyosha представить акустичну програму найчуттєвіших своїх пісень на сцені Caribbean Club.

Alyosha

Epolets

ATLAS

27 жовтня, 19:00

Вартість квитків: 300-800 грн

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Молоді та енергійні Epolets повертаються, щоб потішити шанувальників єдиним концертом цього року, але зробити це з розмахом! В доробку хлопців чотири альбоми, десяток кліпів, понад 400 виступів в Україні та Європі, а також серця безлічі відданих фанів. Усі головні хіти гурту пролунають на концерті 27 жовтня, а також багато пісень, які рідко можна було почути на їх живих виступах.

Epolets

Мельница

Центр Культури та Мистецтв Національного Авіаційного Університету

27 жовтня, 19:00

Вартість квитків: 490-1490 грн

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"Мельница" – легендарний фолк-рок-гурт, що дарує слухачеві казку. Гармонійне звучання різноманітних етнічних інструментів з усього світу та пісні з міфологічними і фентезійними сюжетами створюють дійсно незабутню атмосферу мрійництва. Наступного року колектив святкуватиме двадцяту річницю своєї творчості, а перед цим завітають до Києва із великим концертом. Програма виступу складатиметься з найвідоміших та найулюбленіших пісень гурту.

"Мельница"

VapeReality FEST

ВДНГ, 3 павільйон

27 жовтня, 10:00

Вхід вільний

Фестиваль VapeReality FEST або VR FEST присвячено новітнім науковим досягненням людства. Головно. метою заходу є показати, що майбутнє вже навколо нас, і дарує людям безліч неймовірних винаходів та можливостей

Фестиваль об'єднує в собі різні напрямки, і всі вони роблять життя простішим, цікавішим і безпечнішим. На виставці будуть представлені новинки зі світу вейпінгу, електротранспорту, віртуальної реальності, 3D принтерів, і робототехніки.

VR FEST