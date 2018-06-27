Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 28-30 червня

Попереду довгі вихідні, які розпочнуться уже в четвер! Тому просто зараз варто приділити увагу вибору занять, якими хотілося б приємно наповнити ці дні. Пропонуємо добірку цікавих заходів, що трохи допоможе вам у цьому завданні. Читайте далі афішу подій у Києві на 28-30 червня.

Афіша подій у Києві на 28-30 червня

Великий святковий концерт Олега Скрипки та оркестру НАОНІ, На Біс

Freedom

28 червня, 19:00

Вартість квитків: 450-1000 грн. / придбати квитки

На День Конституції у столичному "Freedom" виступить один з головних героїв української рок-музики — Олег Скрипка. Кожен, хто завітає на цей захід, матиме змогу почути улюблені хіти "Воплів Відоплясова" у виконанні соліста гурту та супроводі Національного Академічного Оркестру Народних Інструментів України. Це тільки підкреслить і підсилить оригінальне етнічне звучання пісень "ВВ".

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Олег Скрипка

TANA

‘Atlas

30 червня, 20:00

Вартість квитків: 199-850 грн. / придбати квитки

Таке враження, що українська музика як явище навіть не збирається зупинятись у тому, щоб давати нові, яскраві приклади свого вибуху, котрий можна спостерігати протягом останніх кількох років. Молодий EDM-колектив TANA вже встиг наробити галасу на Заході, їхні пісні йдуть у ротацію на європейських, та навіть нью-йоркських, радіо-станціях.

І от вже цієї суботи вони гратимуть для київської публіки на сцені ‘Atlas. На захід, який безумовно вартий уваги, приходьте 30 червня о 20:00.

TANA

Оркестрове шоу "Cinematic Symphony"

Планетарій

29 червня, 19:30

Вартість квитків: 250-350 грн. / придбати квитки

У межах співпраці Київського планетарію та Eclectic Sоund Orchestra народився проект "Музика сфер". На величезному куполі планетарію буде створено космічні проекції, зануритись у які слухачам-глядачам допоможуть шедеври світової класичної музики, що оригінально і незвично виконає для гостей оркестр віртуозів. Це дійство обіцяє бути сповненим яскравих вражень, це напевно щось таке, чого ви ще не бачили і не чули. Тож ласкаво просимо 29 червня о 19:30 завітати до Планетарію.

Cinematic Symphony

Світ Велетнів

Співоче поле

30 червня, 9:00

Вартість квитка: 25-50 грн. / придбати квитки

Дуже літня і яскрава розвага — це те, що перш за все можна сказати про виставку квітів на Співочому полі. Фахівці з "Київзеленбуду" цьогоріч вирішили перенести всіх гостей виставки до світу, в якому мешкають гіганти, збудувавши величезні квіткові інсталяції, що є зображеннями звичних побутових речей, але мають велетенські розміри. На території "Світу Велетнів" діятиме чимало інших розваг, що припадуть до смаку всій родині.

Світ Велетнів

Літо на ВДНГ

Вхід вільний

Часто в напруженому ритмі столиці важко знайти час, щоб навіть влітку виїхати з міста на лоно природи і насолодитись відпочинком у колі близьких. Цього року ВДНГ дарує можливість усім, кого Київ не хоче відпускати далеко, із насолодою провести літні дні на свіжому повітрі, маючи при цьому під рукою найрізноманітніші розваги для будь-яких вікових категорій та на будь-який смак. Завітавши до експоцентру протягом трьох літніх місяців, ви щодня знайдете там все необхідне для активного і веселого відпочинку.

Літо на ВДНГ