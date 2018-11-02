Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 2-4 листопада

За вікном листопад, сонячний день закінчується ще до виходу з офісу й інколи здається, що зовсім нічого не хочеться. Але на порозі вихідні, а отже час звільнитися від похмурої бентеги та відправитися на пошуки свіжих, приємних вражень. Читайте далі афішу подій у Києві на 2-4 листопада.

У Києві завжди знайдеться місце, де можна цікаво провести свій вільний час, набратися приємних вражень та енергії. І цими вихідними на нас чекає чимало захоплюючих подій.

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Афіша подій у Києві на 2-4 листопада

Photo Kyiv арт-ярмарок фотографії

ЖК Chicago Central House

2-4 листопада,12:00

100-200 гривень

Придбати квитки

Цього року у Києві пройде вже другий міжнародний ярмарок фотографії Photo Kyiv Fair 2018. Протягом 4 днів тут будуть виставлені понад 500 фото музейного рівня з іноземних та українських галерей. У вартість вхідного квитка також входить лекторій. На відвідувачів чекають лекції експертів з мистецтва й арт-бізнесу, виставка з приватних фотоколекцій та фотокниг та навіть коктейльна вечірка для гостей у суботу.

Photo Kyiv арт-ярмарок фотографії

Триб’ют шоу Адріано Челентано

Міжнародний центр культури і мистецтва

2 листопада, 19:00

220-1200 гривень

Придбати квитки

Світовий маестро Адольфо Себастьяні дасть у Києві незабутнє триб’ют-шоу Адріано Челентано. Актор, співак й улюбленець жінок з усього світу вже протягом 10 років не дає виступів за кордоном, але група "Lui e gliamici delRe" здатна відтворити найулюбленіші пісні шанувальників із, таким характерним для Челентано, присмаком справжньої Італії. Сам Адріано, відвідавши виступ цього гурту, був настільки захоплений, що сказав: "Таке враження, ніби нас тепер двоє". "Lui e gliamici delRe" здатні відтворити надзвичайну енергетику, яка панувала на концертах самого неперевершеного Адріано Челентано.

Триб’ют шоу Адріано Челентано

Ulichnaya Eda. Квартирник

Арт-завод Платформа

3 листопада, 11:00

100 гривень

Придбати квитки

Для тих, кому хочеться провести вихідні в атмосфері домашнього затишку, цими вихідними відбудеться остання в сезоні подія від Ulichnaya Eda. Це чудова можливість, аби зібратися колом найближчих людей, закутатися в ковдри та випити по чашці глінтвейну. Організатори обіцяють розваги для представників усіх вікових категорій та багато музики. Буде тепло!

Ulichnaya Eda. Квартирник

Собака на сіні (КХАТ)

Будинок Актора

4 листопада, 19:00

70-250 гривень

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На вулиці вже прохолодно, та театральний сезон у самому розпалі! У неділю в Будинку Актора відбудеться постановка КХАТу "Собака на сіні". Це лірична комедія з іспанським духом. На глядачів чекає спектакль-свято з фехтуванням, грою на гітарі, танцями та перевтіленнями. Творці вистави стверджують, що "Не у величі насолода, а у тому, щоб Душа могла втілити свою Надію". Спектакль ведеться російською мовою протягом 1 години 40 хвилин, без антракту.

Собака на сіні

Точка G

K.Point

4 листопада, 19:00

150-300 гривень

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"Точка G" — це комедійне шоу-імпровізація, у якому візьмуть участь шість акторів із театральної студії "Чорний квадрат" та спеціально запрошений гість. Усі ситуації будуть вигадуватись глядачами, а комедіантам доведеться під них підлаштовуватись! Шоу складається з імпровізованої гри, яку актори розігрують без підготовки, ґрунтуючись лише на обставинах, запропонованих глядачами, та, звичайно ж, власному таланті! Це чудова можливість розважити осінню мряку надзвичайним та непередбачуваним гумором від студії "Чорний квадрат"!

"Точка G"