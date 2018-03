Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 30 березня – 1 квітня

Якщо ви досі не вирішили, куди піти в Києві на цих вихідних, пропонуємо ознайомитися з афішою цікавих подій столиці на 30 березня – 1 квітня.

Афіша подій у Києві на 30 березня – 1 квітня

LORDS OF THE SOUND: Music is Coming

Палац Україна

30 березня, 19:00

Вартість: 250 - 1000 грн. / придбати квитки

Найпрогресивніший симфонічний оркестр країни за участю хору запрошує зануритися в дивовижний світ музичних фантазій, об'єднаних загальною назвою "Music is Coming". Думаєте, що інструментальна музика - це нудно? Lords of the Sound з легкістю переконають вас зворотному. 30 березня у Палаці "Україна" звучатимуть саундтреки з таких легендарних фільмів, як "Гра Престолів", "Пірати Карибського моря", "Диво-жінка", "Вікінги", "the Witcher", "Skyrim", "World of WarCraft" і багатьох інших!

PRIME ORCHESTRA

Жовтневий палац

30 березня, 19:00

Вартість: 200 - 800 грн. / придбати квитки

З кожним роком музичні жанри стають все більш розмитим поняттям. Ось і Prime Orchestra - це не просто симфонічний оркестр, а й симбіоз класичних інструментів, рок-гурту, роботи ді-джея, сучасних технологій і унікальних аранжувань. Героями нової концертної програми стануть культові музиканти 20 століття: Depeche Mode, Michael Jackson, Sting, Prodigy, Coldplay, Led Zeppelin, A-Ha і це далеко не повний перелік імен. Шоу світового рівня - 30 березня, Жовтневий палац.

STAR & ORCHESTRA: Олександр Положинський

Caribbean Club

30 березня, 20:00

Вартість: 690 - 1490 грн. / придбати квитки

Хочете почути улюблені пісні гурту Тартак в джазовому аранжуванні? Завдяки новому шоу-проекту Caribbean Club "Star & Orchestra" ваше бажання буде виконано! Симбіоз популярних представників української музичної сцени і джазового колективу - це вражаючий експеримент, який не залишить байдужим справжніх меломанів та шанувальників прекрасного.

ЛУНА

Stereo Plaza

31 березня, 19:00

Вартість: 550 - 2200 грн. / придбати квитки

Шанувальники Луни давно чекають великого сольного концерту з презентацією другого альбому, реліз якого відбувся ще восени 2017 року. Але хто сказав, що подорож до "Острову свободи" – це легко? Слухач пройде через кілька кіл психоаналізу, щоб емоційно очиститися і відкинути будь-які забобони. Випробувати на собі чудодійну сили молодої співачки і її творчості можна 31 березня, в столичному Stereo Plaza!

X AMBASSADORS

‘Atlas

31 березня, 19:00

Вартість: 990 - 1690 грн. / придбати квитки

Інді-рок гурт з Брукліна вперше відвідає українську столицю в рамках великого світового турне. X Ambassadors вдалося не тільки підкорити головні музичні фестивалі, а й підтримати численну армію фанатів завдяки своїй активній соціальній позиції. Їх творчість змушує відгукнутися всередині добрим і світлим емоціям, тому виступ 31 березня в клубі 'Atlas - це захід, якого не можна пропустити!

ESTAS TONNE: Подих звуку

ПК КПІ

31 березня, 19:00

Вартість: 800 - 2500 грн. / придбати квитки

Унікальний меломанським проект "Дихання звуку" - це виступ одразу трьох легендарних музикантів: Естаса Тонне, Нетанеля Голдберга і Джозефа "Пепе" Данза. Кожен з них здатен говорити з аудиторією на мові мистецтва. Рідкісні представники, здавалося, мертвого жанру бардівської пісні, але їхні виступи - це історія в нотах, знайомство з новими культурами і просто надихає творчий вечір.

БІЙЦІВСЬКИЙ КЛУБ

Театр Актор

1 квітня, 21:00

Вартість: 80 - 150 грн. / придбати квитки

Спецпроект "Актор Underground" - це провокаційні, жорстокі, але по-справжньому щирі вистави для дорослої аудиторії. Мало хто знає правила Бійцівського Клубу, але режисер Ігор Беліц переносить дію в наші часи. Це важливий соціальний дискурс про чуму XXI століття – про неконтрольовані інформаційні потоки, які отруюють наше життя "білим шумом". Єдиний шлях до порятунку, який пробуджує в чоловікові первісне пізнання світу – це справжня бійка без правил. Вхід тільки для повнолітніх!