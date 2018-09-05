16:26
5 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 17°C
  • четвер
    24°C 17°C
  • п'ятниця
    25°C 20°C
  • субота
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. День перевернутого календаря. Біда Росії
Вєсті Кремля
21:40, 4 вересня
Вєсті.UA. Відкритий рот Ляшка. Зіпсоване вересневе свято
Вєсті.UA
20:09, 4 вересня
Як можновладці освоїли нові схеми, внаслідок яких до бюджету не доходять сотні мільйонів гривень
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Тотальна цензура
Згадати все
13:44, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ ТАЙФУН "ДЖЕБІ" ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 7-9 вересня

53 Читать новость на русском
Афіша подій у Києві на 7-9 вересня
Афіша подій у Києві на 7-9 вересня / Прес-служба "Братів Гадюкіних"

Минає перший робочий тиждень осені, а на вихідні обіцяють багато цікавого. Ми зібрали перелік найцікавіших подій цього вікенду, щоб ви мали змогу підготуватись завчасно, обравши, чим наповнити своє дозвілля. Тому просимо уважно ознайомитись і бажаємо приємного відпочинку! Читайте далі афішу подій у Києві на 7-9 вересня.

Афіша подій у Києві на 7-9 вересня

Табула Раса

Docker Pub

7 вересня, 22:00

Вартість квитків: 125-1050 грн

Придбати квитки

Читайте також: Афіша подій на вересень у Києві: концерти, фестивалі та вечірки

Один з найвідоміших українських рок-гуртів,"Табула Раса", дадуть концерт на сцені Docker Pub. Їх виступи завжди сповнені надзвичайної енергетики, а харизма фронтмена Олега Лапоногова не залишить байдужим нікого. Всі найулюбленіші хіти гурту прозвучать на концерті 7 вересня, подарувавши незабутні враження гостям заходу.

Табула Раса – Осень: відео

Кураж Базар

ВДНГ

8-9 вересня

Кураж Базар змінює локацію і переїжджає з Арт-заводу Платформа на ВДНГ. Цього разу тематикою заходу стане література. На гостей Кураж Базару, що відбуватиметься 8 та 9 вересня, чекатимуть презентації нових книг, можливість познайомитись не тільки з паперовими, але й з аудіо- та електронними виданнями. З головної сцени заходу лунатимуть джаз та класика, які будуть музичною темою цієї події. Всі кошти, які зберуть протягом Кураж Базару буде спрямовано на благодійність. Вірші читатиме Дорн, а пісні співатиме Луна.

Кураж Базар

Брати Гадюкіни

Docker Pub

8 вересня, 19:00

Вартість квитків: 175-2450 грн

Придбати квитки

Діди українського рок’н’ролу вриваються на сцену київського Docker Pub, щоб представити шанувальникам сингли з нового альбому "Сміх і Гріх". Брати Гадюкіни — це гурт, який колись створив новітню українську музику, музику протесту, яка будучи відвертою “антирадянщиною”, але при цьому веселою та драйвовою, надихала ціле покоління молоді жити та творити по-новому. Тим приємніше усвідомлювати, що “Гади” досі в строю, і створюють новий продукт, який всі ми нині маємо змогу зацінити.

Руки’в Брюки

Caribbean Club

9 вересня, 19:00

Вартість квитків: 180-480 грн

Придбати квитки

Рокабілі-бенд Руки’в Брюки готується запалити вечір в Caribbean Club, давши концерт в рамках серії вечірок Juicy Beats Party. На гостей заходу чекають чуттєвий ритм-енд-блюз та божевільний рок’н’рол, чарівні бек-вокалістки, карколомні танці від балету Shiny Stockings та божевільний драйв в стилі ретро! Всі, хто не байдужий до лінді-хопу та бугі-вугі, хто мріяв про рок’н’рольні танцмайданчики середини минулого століття, запрошуються на цю подію, адже тут ви знайдете втілення своїх мрій!

Руки’в Брюки

Виставка "Живі Динозаври"

ВДНГ

2 вересня - 15 жовтня

Вартість квитків: 30-500 грн

Придбати квитки

Мрії збуваються, а дива можливі! Кожен, хто колись мріяв побачити динозавра, має часткову можливість втілити цей задум у життя. Частковий, тому що справжні рептилії-гіганти вимерли понад 60 мільйонів років тому. Але команда досвідчених палеонтологів створила виняткову колекцію з 24 фігур динозаврів в натуральну величину, що в точності повторюють текстуру тіл та кольори справжніх доісторичних ящерів. Більше того, ці фігури навіть рухаються. Тому поспішайте побачити це протягом вересня на ВДНГ!

Виставка "Живі Динозаври"

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Музика Афіша
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан
сьогодні, 16:02 Автокефалія для Української церкви: коли це буде, і що зміниться для прихожан
Інна Жолобович
Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі
сьогодні, 15:05 Підґрунтям для Іловайська стала відсутність боєздатних частин на Донбасі
Дмитро Снєгирьов
BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
4 вересня, 17:00 BMW 6 GT: ефектна зовнішність та преміальний комфорт
Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати
сьогодні, 13:00 Мажорні ДТП: скільки коштує вбити людину і не сісти при цьому за ґрати
Дмитро Гнап
Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
сьогодні, 12:41 Хімічний викид в Армянську: що трапилося та чим це загрожує материковій Україні
Ірина Лаб'як
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Нардепові Кайді розбили голову, опозиційні депутати стоять живим щитом (Відео)
 1 грудня 2013 , 17:35 12
Емері цікавило абсолютно все про "Шахтар", - Коноплянка
 28 квітня 2016 , 17:23
Єзерський: Збірна України не грала на Слобожанщині 3 роки
 15 листопада 2016 , 12:02
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук