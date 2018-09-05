Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 7-9 вересня

Минає перший робочий тиждень осені, а на вихідні обіцяють багато цікавого. Ми зібрали перелік найцікавіших подій цього вікенду, щоб ви мали змогу підготуватись завчасно, обравши, чим наповнити своє дозвілля. Тому просимо уважно ознайомитись і бажаємо приємного відпочинку! Читайте далі афішу подій у Києві на 7-9 вересня.

Афіша подій у Києві на 7-9 вересня

Табула Раса

Docker Pub

7 вересня, 22:00

Вартість квитків: 125-1050 грн

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Один з найвідоміших українських рок-гуртів,"Табула Раса", дадуть концерт на сцені Docker Pub. Їх виступи завжди сповнені надзвичайної енергетики, а харизма фронтмена Олега Лапоногова не залишить байдужим нікого. Всі найулюбленіші хіти гурту прозвучать на концерті 7 вересня, подарувавши незабутні враження гостям заходу.

Табула Раса – Осень: відео

Кураж Базар

ВДНГ

8-9 вересня

Кураж Базар змінює локацію і переїжджає з Арт-заводу Платформа на ВДНГ. Цього разу тематикою заходу стане література. На гостей Кураж Базару, що відбуватиметься 8 та 9 вересня, чекатимуть презентації нових книг, можливість познайомитись не тільки з паперовими, але й з аудіо- та електронними виданнями. З головної сцени заходу лунатимуть джаз та класика, які будуть музичною темою цієї події. Всі кошти, які зберуть протягом Кураж Базару буде спрямовано на благодійність. Вірші читатиме Дорн, а пісні співатиме Луна.

Кураж Базар

Брати Гадюкіни

Docker Pub

8 вересня, 19:00

Вартість квитків: 175-2450 грн

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Діди українського рок’н’ролу вриваються на сцену київського Docker Pub, щоб представити шанувальникам сингли з нового альбому "Сміх і Гріх". Брати Гадюкіни — це гурт, який колись створив новітню українську музику, музику протесту, яка будучи відвертою “антирадянщиною”, але при цьому веселою та драйвовою, надихала ціле покоління молоді жити та творити по-новому. Тим приємніше усвідомлювати, що “Гади” досі в строю, і створюють новий продукт, який всі ми нині маємо змогу зацінити.

Руки’в Брюки

Caribbean Club

9 вересня, 19:00

Вартість квитків: 180-480 грн

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Рокабілі-бенд Руки’в Брюки готується запалити вечір в Caribbean Club, давши концерт в рамках серії вечірок Juicy Beats Party. На гостей заходу чекають чуттєвий ритм-енд-блюз та божевільний рок’н’рол, чарівні бек-вокалістки, карколомні танці від балету Shiny Stockings та божевільний драйв в стилі ретро! Всі, хто не байдужий до лінді-хопу та бугі-вугі, хто мріяв про рок’н’рольні танцмайданчики середини минулого століття, запрошуються на цю подію, адже тут ви знайдете втілення своїх мрій!

Руки’в Брюки

Виставка "Живі Динозаври"

ВДНГ

2 вересня - 15 жовтня

Вартість квитків: 30-500 грн

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Мрії збуваються, а дива можливі! Кожен, хто колись мріяв побачити динозавра, має часткову можливість втілити цей задум у життя. Частковий, тому що справжні рептилії-гіганти вимерли понад 60 мільйонів років тому. Але команда досвідчених палеонтологів створила виняткову колекцію з 24 фігур динозаврів в натуральну величину, що в точності повторюють текстуру тіл та кольори справжніх доісторичних ящерів. Більше того, ці фігури навіть рухаються. Тому поспішайте побачити це протягом вересня на ВДНГ!

Виставка "Живі Динозаври"