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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 8-10 червня

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Афіша подій у Києві на 8-10 червня
Афіша подій у Києві на 8-10 червня / 24 Канал

Серед виру цікавих і захоплюючих подій цього червня наша редакція обрала найяскравіші, щоб не дати вам загубитися і прогавити ті, які відвідати справді варто. Читайте далі афіша подій у Києві на 8-10 червня.

Афіша подій у Києві на 8-10 червня

ЛІТО НА ВДНГ

ВДНГ

1-30 червня

Вхід - вільний

Протягом усього літа на ВДНГ кожен мешканець або гість столиці може знайти собі заняття до душі і смаку. Активності, які можна знайти на величезній території комплексу, поєднують у собі розваги і розвиваючи програми для дітей. Музичні й тематичні фестивалі, спортивні майданчики найрізноманітніших напрямків, освітні і розвиваючі школи для дітей – ось лише частина з того, що можна знайти на київському ВДНГ протягом трьох спекотних місяці. Кожного дня веселощі і цікавинки чекають тут на всіх охочих, тож це свято буде складно пропустити. Тим більше, що пропускати його не варто, тож ласкаво просимо наповнювати літо всім тим, що приємно і корисно!

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ВАГОНОВОЖАТЫЕ

Зелений Театр

8 червня, 20:00

Вартість: 499 - 1099 грн. / придбати квитки

Без сумніву, головне завдання митця – творити, але й ділитися тим, що вже було створено, так само важливо для творчості. У цьому полягає обмін тією енергією Всесвіту, яка дарує хіти артистам та їх слухачам. Після тривалої перерви у виступах "вагоновожатые" зустрінуться із шанувальниками, щоб нагадати, що таке чесний, гостросоціальний текст, покладений на неординарний звук. В очікуванні нового релізу команди, створенням якого і було обумовлене концертне затишшя у житті гурту, Антон Слєпаков і компанія розгойдають щирими переживаннями літній вечір 8 червня.

ВИДЕОЖАРА

Арт-завод Платформа

9-10 червня, 10:00

Вартість: 415 - 2999 грн. / придбати квитки

Столиця зустрічає третій фестиваль медіа-блогінгу #ВидеоЖара. Це дійство обіцяє бути живим вираженням усього найактуальнішого у сучасній інтернет-культурі. Крім інформативно-освітницької складової заходу, на якому ютубери-новачки отримають цінні поради та допомогу на старті від вже успішних колег, фест стане гідною розвагою для кожного, хто проводить в Інтернеті більше трьох годин на день, себто просто для кожного. Гості дійства матимуть змогу розважитися на 10 музичних та стендап-сценах, відвідати батли діджеїв та брейкденсерів, взяти участь у розіграші призів від організаторів, та багато іншого.

ФЕСТИВАЛЬ ФАРБ ХОЛІ

Льодовий стадіон

9 червня, 14:00

Вартість: 99 - 899 грн. / придбати квитки

Уже вшосте Київ вибухне розмаїттям фарб на фестивалі Холі! Ця подія – черговий подарунок Сходу сучасному світові. Те, що починалось у спекотній Індії як релігійне дійство, цього року стане яскравим життєствердним святом на базі Льодового стадіону. На всіх гостей чекає насичена програма, в центрі якої традиційна битва сухими фарбами, а навколо – веселі шоу-програми та виступи на музичних локаціях. Спеціально для наймолодших гостей фестивалю працюватимуть аніматори, а фудкорти пригощатимуть вишуканими смаколиками української та індійської кухонь.

СБПЧ

Зелений Театр

9 червня, 20:00

Вартість: 499 - 1099 грн. / придбати квитки

Не лишилось сумнівів у тому, що літо 2018-го буде яскравим і вражаючим, адже починається воно з таких івентів! "Самое Большое Простое Число" везуть до Києва новий альбом, який вже встиг заспокоїти тих хто переймався тим, що СБПЧ взяли паузу. Гурт продовжує створювати те, що дивує і надихає! Ці тексти здатні показати тонке і містичне у тому, що оточує кожного, і для кожного є близьким.

СЕРГІЙ МІХАЛОК І ЛЯПІС-98

ВДНГ Оранжерея

9 червня, 20:00

Вартість: 300 грн. / придбати квитки

Що не кажіть, а всі люблять "Ляпіса". Для когось він починався з "Зеленоглазого такси", хтось не встояв почувши "Я верю", а хтось зрів так довго, що став у лави "Воинов Света". На концерті 9 червня в Оранжереї ВДНГ гурт на чолі з Сергієм Міхалком звернуть увагу слухачів саме на ті хіти, з яких усе починалось для самого "Ляпіса". Адже в цьому і полягав початковий задум проекту "Ляпіс 98" – зіграти ті старі хіти, які так мріє почути публіка. Ностальгійна рок-хвиля накриє столицю о 20:00.

Теги: Новини України Афіша Музика LifeStyle Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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