Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 9-11 листопада

Останній місяць листопада продовжує тішити своїм теплом, однак навіть якщо на вулицях стане холодно, вам не варто сумувати! Адже цими вихідними у Києві вас чекає безліч цікавих подій, які варто відвідати зі своїми рідними, коханими чи друзями.

Вражаючі концерти та виступи найкращих зірок України – саме такі культурні події чекають кожного, хто не полінується вийти на вулицю і провести свій час з користю та задоволенням. Тому, одягайте свої найкращі сукні та смокінги і впевнено йдіть відзначати найкращі заходи прийдешніх вихідних.

Афіша подій у Києві на 9-11 листопада

Володимир Гришко "Ти моя мелодія"

Національний академічний театр опери та балету України імені Тараса Шевченка

9 листопада, 19:00

750-1490 гривень

У п'ятницю, 9 листопада, на прихильників видатного українського співака Володимира Гришка чекає гучний концерт з програмою пісень Мусліма Магомаєва. Експерти вже давно стверджують, що саме український артист зміг вдихнути друге життя у творчість видатного радянського артиста Магомаєва.

Як зазначає сам Гришко, такий проект має можливість познайомити молодь з кумиром їхніх батьків, а старше покоління – повернути у молодість: "У великого мистецтва немає національності, часових бар’єрів і кордонів. Геніальний співак Муслім Магомаєв не міг належати тільки одному азербайджанському народові — він і його творчість належать всім людям".



Танці з зірками

Національний експоцентр України (ВДНГ)

11 листопада, 19:30

900 гривень

Популярний телевізійний проект "Танці з зірками" все ближче підходить до свого завершення. На танцювальному паркеті залишилось всього 5 пар і концентарція запалу, боротьби та справжніх пристрастей стає все вищою! Не пропустіть можливість поглянути на талановитих зірок та їхніх партнерів-хореографів на власні очі, а також стати свідком ефектних сюрпризів, які часто готують у прямих ефірах творці шоу.



PALINA

Арт-простір Mezzanine

11 листопада, 20:00

250 гривень

Вже цієї неділі в столицю України завітає чарівна білоруська співачка PALINA, яка дасть не менш чарівний концерт в одному з арт-просторів міста. Велику популярність виконавиця здобула ще у своїй рідній Білорусі, але любов шанувальників до її дивовижних пісень поширилась далеко за межами країни. Своєю енергетикою та душевними синглами PALINA готова поділитися і з киянами, які можуть відвідати захід за приємною демократичною ціною.



Фелікс Шиндер і Гроші Вперед

Caribbean Club

11 листопада, 20:00

240-820 гривень

Король одеського фольклору Фелікс Шиндер вирішив завітати у Києві і дати запальний концерт разом зі своїм гуртом "Гроші Вперед". В іншому куточку столиці 11 листопада фанати шаленітимуть від хітів наймолодших представників музичного руху Odessa Gangsta Folk. Творчість музикантів містить багато гумору та сповнена мотивами справжнього одеського колориту. А щодо виступів, то в ефектному шоу може взяти участь кожний бажаючий.



Sting&Shaggy

Київський Палац Спорту

14 листопада, 20:00

1790-9990 гривень

Цього виступу, напевне, чекали усі фанати знаменитого англійського рок-музиканта Стінга. Відомий британець разом із реггі-виконавцем Shaggy "поставлять на вуха" весь Київ, адже вони приїдуть в столицю разом з їхнім спільним альбомом "44/876". З цієї платівки шанувальники "наживо" зможуть почути нові сингли, у яких музиканти втілили свою любов до реггі та його легкості і непередбачуваності.

Також відвідувачі концерту не залишаться обділеними і зможуть заспівати в унісон зі Стінгом такі легендарні хіти як "Desert Rose", "Shape of my heart", "Every Breath You Take", "Englishman In New York" та багато інших.



