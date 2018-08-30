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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Куди піти у Києві: афіша на 30 серпня – 1 вересня

54 Читать новость на русском
Imagine Dragons
Imagine Dragons / Фото з відкритих джерел

В останні вихідні дні серпня необхідно яскраво провести літо та подякувати за всі миті щастя. Ми підготували перелік заходів, що проженуть смуток, та подарують радісну посмішку, з якою не соромно увійти в осінню пору. У нас залишилось ще трохи літа, тому не гаймо часу і вперед до пригод! Читайте далі афішу подій у Києві на 30 серпня – 1 вересня.

Афіша подій у Києві на 30 серпня – 1 вересня

Adam Gontier

Зелений Театр

30 серпня, 19:00

Вартість квитків: 500-1000 грн

Придбати квитки

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Адам Гонт’є, музикант, який здобув всесвітню популярність як фронтмен гурту Three Days Grace, їде до Києва з концертом у рамках Adam Gontier Solo Live Tour. Розпочавши музичну кар’єру в 1992 році, Гонт’є став культовою особистістю для рок-музики 2000-х. Після розпаду Three Days Grace музикант вів плідну діяльність у складі гурту Saint Asonia, а в березні 2013 року він розпочав свій всесвітній сольний тур, граючи разом концерти з найближчими людьми, що були поруч із ним протягом усього життя — це друзі дитинства Адама Томас Гарднер та Річ Бедді, а також його дядько та наставник Том Даффі.

Adam Gontier

ManSound

Caribbean Club

30 серпня, 20:00

Вартість квитків: 250-1190 грн

Придбати квитки

Цієї п’ятниці на сцені Caribbean Club Concert Hall на вас чекає концерт відомого акапельного секстету ManSound. Колектив було засновано в 1994 році, і за часи його існування артисти взяли участь у понад 70 джазових фестивалях по всій планеті. Вагомим доказом їх майстерності та таланту є той факт, що ManSound неодноразово озвучували мультфільми студій Disney та Pixar. Найвідоміші світові хіти а-капелла пролунають у виконанні шести талановитих співаків 30 серпня о 20:00.

ManSound

Фіолет

Docker Pub

30 серпня, 20:00

Вартість квитків: 150-2100 грн

Придбати квитки

Фіолет — український поп-гурт, що має тисячі шанувальників по всій країні, дасть єдиний великий сольник цього літа в столичному Docker Pub. 30 серпня музиканти виконають найкраще зі своїх хітів минулих років, а також потішать публіку новими композиціями, що увійдуть до нового альбому Aurora, вихід якого заплановано на осінь. Музика колективу є провідником щирих та теплих почуттів, які не можуть не зворушувати слухача, торкаюсь найпотаємніших струн душі. Ласкаво просимо насолодитись чуттєвим роком made in Ukraine.

Фіолет

Imagine Dragons

НСК "Олімпійський"

31 серпня, 20:00

Вартість квитків: 1999 грн

Тисячі українських фанатів дочекались свого щасливого дня! Всесвітньо відомі рокери Imagine Dragons вперше завітають до Києва, щоб своїм вибуховим виступом завершити це яскраве концертне літо. Їх вважають найвідомішим рок-гуртом сучасності, і тепер вони везуть до України свій третій альбом "Evolve", який ще міцніше затвердив за ними цей статус. Концерт відбудеться на найбільшому стадіоні країни НСК "Олімпійському", заповнивши його вщент, адже ця подія безумовно обіцяє бути історичною!

Imagine Dragons

Craft Beer Fest

ВДНГ

1 вересня, 12:00

Вартість квитків: 150 грн

Придбати квитки

1 та 2 вересня на ВДНГ відбудеться найбільший в Україні фестиваль крафтового пива. На заході буде представлено понад 40 пивоварень, які запропонують гостям більш ніж 200 сортів авторського пива. Розмаїття вишуканих рецептур, творчо втілених в напоях, не залишить байдужими ані затятих пивоманів, ані тих, хто просто цінує добрий смак та майстерність. На території фестивалю буде облаштовано затишні лаунж-зони та фудкорти зі смачною їжею, а атмосферу свята наповнюватимуть бадьорими ритмами зіркові діджеї.

Craft Beer Fest

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Музика Афіша
Джерело: 24 Канал
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