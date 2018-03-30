Куди піти у квітні: афіша подій у Києві

Куди піти у квітні у Києві? Однозначно на крутий концерт. Їх у квітні буде багато і на будь-який смак – від Тіни Кароль до Thirty Seconds to Mars.

Афіша подій у Києві у квітні

NOTHING BUT THIEVES

‘Atlas

10 квітня, 20:00

Вартість: 2200 грн. / придбати квитки

Молодий британський рок-гурт Nothing But Thieves швидко і стрімко злетів в музичних чартах з виходом першого однойменного альбому. У 2017 вийшов другий альбом "Broken Machine", який послужив доказом того, що успіх музикантів – не випадковість або везіння, а справа таланту. Потужний фальцетто фронтмена Конора Мейсона і драйвові гітарні рифи повертаються до Києва з першим сольним концертом!

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STARSET

‘Atlas

12 квітня, 19:00

Вартість: 759 - 1599 грн. / придбати квитки

Американський рок-гурт з Колумбуса зумів за неповний рік заявити про себе виходом альбому під назвою "Transmission", злетіти в рейтингу Billboard 200, протриматися в музичних чартах 44 тижні та випустити другий, ще більш, успішний альбом! За рахунок чого гурт став таким популярним? Відповідь ховається в надрах глибокого космосу, звідки Starset черпають натхнення. 12 квітня на стартовому майданчику клубу 'Atlas відправляється в космос ракету, наповнена музикантами, їх шанувальниками та рок-драйвом!

ADAM GONTIER

Палац культури КПІ

13 квітня, 19:00

Вартість: 549 - 2199 грн. / придбати квитки

У 1992 році молодий Адам Гонтьер зібрав рок-гурт "Three Days Grace". Це був тільки початок сходження рок-зірки, голосу покоління і гітариста культової команди рокерів. Але на піку слави Адам залишає колектив заради сольної творчості, і тільки за кілька років ми можемо з упевненістю сказати – воно того варте. Зустрічаємо одного з найголовніших музикантів Канади, 13 квітня в Палаці Культури КПІ.

VIVIENNE MORT

Жовтневий палац

14 квітня, 19:00

Вартість: 220-800 грн./ придбати квитки

Україні вже не потрібно пояснювати, хто такі Vivienne Mort. Після виступу музикантів на національному відборі конкурсу "Євробачення" їхні пісні почули не лише ті, хто стежить за новою українською музикою, а й широка аудиторія. Сьогодні творчість Vivienne Mort люблять та тепло сприймають не тільки в Україні, а й за кордоном, зокрема у Польщі, де гурт мав три концертні тури. Але цієї весни музиканти гратимуть в Києві.

Слухайте альбом Vivienne Mort "Досвід":

THE FLYING BRICKS

MonteRay Live Stage

14 квітня, 19:00

Вартість: 99-300 грн/ придбати квитки

The Flying Bricks – гурт з Парижу, що дивовижним чином поєднує у своїй музиці яскраві соковиті мотиви і французьку романтику й мелодійність. Випадковим чином потрапивши до України, як Support band DETACH, французькі рокери щиро і від усієї душі закохалися в нашу країну, а бас-гітарист навіть набив собі татуювання з українськими словами. Цієї весни французи повертаються в клуб MONTERAY вже зі своїм великим сольним шоу, обіцяють привезти з собою трохи божевілля, трохи року, трохи романтики і дуже-дуже багато любові. Спеціальним гостем на концерті стане драйвовий український гурт BAD PIT, добре відомий шанувальникам відривним роком!

Магічне шоу Романа Бондарчука

Жовтневий палац

15 квітня, 19:00

Вартість: 150-750 грн/ купити квитки

Український Девід Копперфільд Роман Бондарчук доведе, що справжні дива існують! Чарівне шоу "Століття Магії" в Жовтневому палаці – прямий тому доказ. Таку назву для перформансу вибрали не даремно — за останні 100 років світ ілюзії перетворювався багаторазово. Тому кожен з номерів магічного шоу Романа присвячено якомусь важливому моменту або легендарній особистості в історії магії – від Гаррі Гуддіні до Девіда Копперфільда. Читання думок, фантастичні зникнення і появи, романтична левітація випадкової глядачки із залу, смертельно небезпечні номери з вогнем та багато іншого – все це грані однієї людини – ілюзіоніста Романа Бондарчука.

НІНО КАТАМАДЗЕ & INSIGHT: Spring Melody

Жовтневий Палац

20 квітня, 19:00

Вартість: 400 - 2500 грн. / придбати квитки

Ніно Катамадзе та Insight нещодавно випустили ще один "кольоровий" альбом – Yellow. Концепція полягає в тому, щоб кожним альбомом передавати іншу атмосферу і настрій, відповідний кольорам в палітрі. Це тонка інтелектуальна музика для терплячих людей, які можуть насолодитися в потрібний момент навіть звучанням тиші. Приїзд Ніно Катамадзе до Київа – це завжди свято, зустрічайте її 20 квітня в Жовтневому палаці!

БУМБОКС

‘Atlas

20-21 квітня, 20:00

Вартість: 549 - 2199 грн. / придбати квитки

Бумбокс – один з найулюбленіших гуртів українців з неймовірно великим кредитом довіри, тому аудиторія схвально зустріла ідею провести два концерти поспіль з програмою, що складається з пісень перших трьох альбомів: "Меломанія", "Family Business", "III". Подвійний концерт гурту Бумбокс – це машина часу, яка перенесе нас у завжди світле і безтурботне минуле, коли дружна компанія збиралася з гітарами у дворі і виспівували улюблені пісні.

Слухайте пісню Бумбокс "Голий Король":

Мамазліт

RYBALSKY

22 квітня

Вхід вільний

22 квітня на Рибальському півострові буде смачно і весело! RYBALSKY разом із Мамазліт відкриває фестивальний сезон фермерським еко-ярмарком! Будуть домашні продукти, кулінарні майстер-класи, аніматори і навіть контактний міні-зоопарк. Чудова нагода, щоб провести час із дітьми, смачно поїсти дружньою компанією або просто прогулятись із домашніми тваринами та придбати щось красиве та корисне для дому.

DAKH DAUGHTERS BAND

Жовтневий Палац

24 квітня, 19:30

Вартість: 190 - 1250 грн. / придбати квитки

Жіноче фрік-кабаре від актрис театру "ДАХ" – це феномен, що встиг підкорити весь світ. Ми довго чекали повернення дівчат з гастролей по світу з презентацією нового альбому Air, і нарешті дочекалися! Кожна пісня – це окремий перформанс, кожна дівчина – великий красивий світ, повний історій та вражень. На їх виступах можна сміятися, а можна плакати, але ніхто не залишиться без своєї порції вражень.

Дивіться кліп Dakh Daughters "Lyudyna/Людина":

ТІНА КАРОЛЬ

Палац Україна

24-25 квітня, 19:00

Вартість: 290 - 2250 грн. / придбати квитки

У минулому році Тіна Кароль поставила власний рекорд за кількістю виступів в столичному Палаці "Україна". У цьому році, на численні прохання шанувальників, відбудуться ще два концерти "на біс" – вже дев'ятий і десятий за рахунком! Виступ співачки буде супроводжувати сценічне хореографічне шоу кращих артистів України. Приходьте 24 або 25 квітня у Палац Україна, щоб насолодитися щирим виступом Тіни Кароль!

Дивіться кліп Тіни Кароль "Космічні почуття":

THIRTY SECONDS TO MARS

Палац Спорту

30 квітня, 20:00

Вартість: 1250 - 4500 грн. / придбати квитки

Легендарний рок-гурт братів Лето – це ураган енергії, більше 25 найпрестижніших музичних нагород і мільйони прихильників по усій земній кулі! Цього року вони внесли Київ у свій гастрольний тур, щоб порадувати українських меломанів самим довгоочікуваним концертом сезону. Це Thirty Seconds to Mars, які не потребують зайвих рекомендацій. Зустрічайте, 30 квітня, Палац Спорту!