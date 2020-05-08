Куди поділися гроші для медиків: чому не у всіх регіонах лікарі отримали обіцяні доплати
У Кабінеті міністрів пояснили, чому не всі лікарі в Україні отримали обіцяні доплати у розмірі 300%.
За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, деякі обласні державні адміністрації витратили державну субвенцію. Останню вони власне й мали скерувати на 300% доплату медикам, що борються з коронавірусом, а також на закупівлю медтехніки та обладнання у лікарні. Відповідну заяву Немчінов зробив у ефірі "Громадського".
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Тобто, її було використано нібито на медичні цілі, але не на зарплату,
– зауважив міністр Кабінету міністрів.
Він додав, що витратити ці гроші таким чином вирішували безпосередньо облдержадміністрації, тому є підстави притягувати до відповідальності голів ОДА, фінансових підрозділів, медичних департаментів і медзакладів.
Нещодавно президент Володимир Зеленський Володимир Зеленський пригрозив головам ОДА позбавленням зарплат і посад через затримку виплат медикам. Він наголосив, що уряд переказав гроші ще у середині квітня, тож відповідальною за затримку доплат є місцева влада.
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Коротко про надбавки для медиків
- Лікарі мають отримувати надбавки за роботу з хворими на COVID-19 – 300%.
- У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19, дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.
- У квітні, пообіцяли в уряді, надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.
- Згодом у МОЗ заявили, що уряд перерахував гроші у всі регіони. Відповідальні за затримку – органи місцевої влади, або головні лікарі медичних закладів.
- Медики мають отримати кошти до 8 травня, а у регіонах проведуть розслідування через затримку.