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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 СЕРГІЙ ВЕРЛАНОВ

      Куди поділися гроші для медиків: чому не у всіх регіонах лікарі отримали обіцяні доплати

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      У Кабміні пояснили, куди поділися гроші, які мали скерувати на доплати медикам
      У Кабміні пояснили, куди поділися гроші, які мали скерувати на доплати медикам / "Фокус"

      У Кабінеті міністрів пояснили, чому не всі лікарі в Україні отримали обіцяні доплати у розмірі 300%.

      За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, деякі обласні державні адміністрації витратили державну субвенцію. Останню вони власне й мали скерувати на 300% доплату медикам, що борються з коронавірусом, а також на закупівлю медтехніки та обладнання у лікарні. Відповідну заяву Немчінов зробив у ефірі "Громадського".

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      Тобто, її було використано нібито на медичні цілі, але не на зарплату,
      – зауважив міністр Кабінету міністрів.

      Він додав, що витратити ці гроші таким чином вирішували безпосередньо облдержадміністрації, тому є підстави притягувати до відповідальності голів ОДА, фінансових підрозділів, медичних департаментів і медзакладів.

      Нещодавно президент Володимир Зеленський Володимир Зеленський пригрозив головам ОДА позбавленням зарплат і посад через затримку виплат медикам. Він наголосив, що уряд переказав гроші ще у середині квітня, тож відповідальною за затримку доплат є місцева влада.

      До теми Чому українські лікарі отримали такий маленький аванс за боротьбу з COVID-19: пояснення Ляшка

      Коротко про надбавки для медиків

      • Лікарі мають отримувати надбавки за роботу з хворими на COVID-19 – 300%.
      • У березні медикам та іншим працівникам, які борються з COVID-19, дали надбавку в розмірі до 300%, але не від зарплати, а від окладу. Тому й надбавка була не така значуща, як обіцяли.
      • У квітні, пообіцяли в уряді, надбавка у розмірі до 300% буде нараховуватися до всієї зарплати (яка враховує стаж) і відповідно буде більшою, ніж була у березні.
      • Згодом у МОЗ заявили, що уряд перерахував гроші у всі регіони. Відповідальні за затримку – органи місцевої влади, або головні лікарі медичних закладів.
      • Медики мають отримати кошти до 8 травня, а у регіонах проведуть розслідування через затримку.
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Гроші Медицина Лікарня Зарплата Олег Немчінов Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики
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