Куди поділися гроші для медиків: чому не у всіх регіонах лікарі отримали обіцяні доплати

У Кабінеті міністрів пояснили, чому не всі лікарі в Україні отримали обіцяні доплати у розмірі 300%.

За словами міністра Кабінету міністрів Олега Немчінова, деякі обласні державні адміністрації витратили державну субвенцію. Останню вони власне й мали скерувати на 300% доплату медикам, що борються з коронавірусом, а також на закупівлю медтехніки та обладнання у лікарні. Відповідну заяву Немчінов зробив у ефірі "Громадського".

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Тобто, її було використано нібито на медичні цілі, але не на зарплату,

– зауважив міністр Кабінету міністрів.

Він додав, що витратити ці гроші таким чином вирішували безпосередньо облдержадміністрації, тому є підстави притягувати до відповідальності голів ОДА, фінансових підрозділів, медичних департаментів і медзакладів.

Нещодавно президент Володимир Зеленський Володимир Зеленський пригрозив головам ОДА позбавленням зарплат і посад через затримку виплат медикам. Він наголосив, що уряд переказав гроші ще у середині квітня, тож відповідальною за затримку доплат є місцева влада.

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