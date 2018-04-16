Куди поїдуть відпочивати українці на травневі свята

Найпопулярнішими курортами для відпочинку на травневі свята українці обрали Єгипет, Туреччину, Грецію, Чехію та Об’єднанні Арабські Емірати

Про це повідомив "УНН" президент Асоціації туристичних агентств Антон Рудич.

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За його словами, якщо Єгипет є всесезонним, то сезон у європейських країнах тільки починається. Також додав, що вартість путівки (all inclusive) на 7 днів у чотиризірковий готель в Туреччині на двох стартує від 14 тисяч гривень. Наприклад, до Єгипту (all inclusive) на 2 осіб у чотиризірковий готель – від 15,7 тисяч гривень, п’ятизірковий – від 17 тисяч гривень.

Приблизно однакова вартість та однакова популярність відпочиноку у Туреччині та Єгипті",

– сказав Рудич.

Зазначається, що є більш дорожчі традиційні курорти, такі як Таїланд, Індонезія, Балі, Шрі-Ланка, Домінікана, Мексика. Голова асоціації турагентств також розповів, що протягом останніх 2-х років спостерігається стійке збільшення поїздок українців на відпочинок за кордон.

"Минулого року в межах 25-30% було зростання по кількості туристів, які їдуть на відпочинок через операторів. У цьому році, мабуть, буде таке ж зростання. Початок року досить оптимістичний", – додав він.

Нагадаємо, травневі свята в 2018 році принесуть кілька додаткових вихідних для українців. Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у травні українці будуть мати три додаткових вихідних – 1, 9 та 28 травня.