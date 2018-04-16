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Куди поїдуть відпочивати українці на травневі свята

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Куди поїдуть відпочивати українці на травневі свята
Куди поїдуть відпочивати українці на травневі свята / www.king-travel.com.ua

Найпопулярнішими курортами для відпочинку на травневі свята українці обрали Єгипет, Туреччину, Грецію, Чехію та Об’єднанні Арабські Емірати

Про це повідомив "УНН" президент Асоціації туристичних агентств Антон Рудич.

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За його словами, якщо Єгипет є всесезонним, то сезон у європейських країнах тільки починається. Також додав, що вартість путівки (all inclusive) на 7 днів у чотиризірковий готель в Туреччині на двох стартує від 14 тисяч гривень. Наприклад, до Єгипту (all inclusive) на 2 осіб у чотиризірковий готель – від 15,7 тисяч гривень, п’ятизірковий – від 17 тисяч гривень.

Приблизно однакова вартість та однакова популярність відпочиноку у Туреччині та Єгипті",
– сказав Рудич.

Зазначається, що є більш дорожчі традиційні курорти, такі як Таїланд, Індонезія, Балі, Шрі-Ланка, Домінікана, Мексика. Голова асоціації турагентств також розповів, що протягом останніх 2-х років спостерігається стійке збільшення поїздок українців на відпочинок за кордон.

"Минулого року в межах 25-30% було зростання по кількості туристів, які їдуть на відпочинок через операторів. У цьому році, мабуть, буде таке ж зростання. Початок року досить оптимістичний", – додав він.

Нагадаємо, травневі свята в 2018 році принесуть кілька додаткових вихідних для українців. Згідно із календарем вихідних, поданим Мінсоцполітики, у травні українці будуть мати три додаткових вихідних – 1, 9 та 28 травня.

Теги: Новини України відпочинок Травневі свята 9 травня
Джерело: 24 Канал
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