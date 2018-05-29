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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО
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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

5 суперідей для червневого відпочинку в Україні

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Ідеї для відпочинку
Ідеї для відпочинку / 24 Канал

Літо розпочинається, а отже – час відпочивати! В Україні можна організувати відпочинок на будь-який смак: від гір до моря, від активного туризму до пасивного валяння на пляжі. Крім того, відпочити в Україні можна за відносно невеликі гроші. Розповідаємо, куди поїхати, як добратися та скільки це коштуватиме.

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Вижниця

Де: Чернівецька область

Куди поїхати в Україні
Неймовірна краса гір!

Відпочинок у горах – це завжди прекрасно. Найчастіше українці для відпочинку в Карпатах обирають Львівську, Франківську та Закарпатську область. Ми пропонуємо зрадити традиції і вирушити цього червня у Чернівецьку область – у Вижницю.

Чому саме сюди? Цей регіон лише почав розвиватися як туристичний. Тож гарно відпочити можна за менші гроші. Область багата на рекреаційні ресурси. А викиди в повітрі тут вп’ятеро менші, ніж на інших територіях України. До речі, кількість дощових днів у Покутсько-Буковинських Карпатах значно менша, ніж на карпатському високогір’ї. Тож мандрувати тут приємніше і легше.

Поруч з Вижницею є національний природний парк, куди просто обов’язково треба поїхати. Саме містечко Вижниця геть невеличке. Населення (станом на 2016 рік) складає всього 4 тисячі людей. Але тут є навіть кілька музеїв.

Знайти житло у Вижниці чи поруч не проблема. Тут діють готелі, хостели, бази відпочинку, можна орендувати приватну садибу. Ціни за 1 місце без харчування просто смішні: від 85 гривень.

Єдиний мінус відпочинку у Вижниці – сюди важко добратися. Ідеально їхати власним авто. Ну або залізницею до Чернівців, а звідти рейсовим автобусом.

Бердичів

Де: Житомирська область

Відпустка в Україні
Важко повірити, але в Бердичеві майже 100 пам'яток

Хочеться гуляти вуличками старовинного міста, насолоджуватися архітектурою, але можливості поїхати за кордон немає? Не проблема! Пропонуємо поїхати у Бердичів.

У цьому місті на Житомирщині майже сотня пам'яток історії, архітектури та монументального мистецтва. А 25 з них є особливо цінними і вказують на історичну спадщину міста. Дивовижні пам'ятники XV–XVIII століття можна вивчати у Бердичівському історично-культурному заповіднику.

У ХІХ столітті Бердичів був одним з найбільших міст України. Місто було одним із торгівельних та промислових центрів. А населення на той час складало 90 тисяч людей! Однак станом на 2016 рік тут жило трохи більше 77 тисяч людей.

Добратися сюди легко, адже Бердичів є важливим залізничним вузлом. Також від міста відходять автомобільні шляхи на Житомир, Вінницю, Любар, Хмільник, Білу Церкву. З Житомира сюди їхати всього 44 км.

Жити радимо у квартирі. Ціни на подобову оренду цілої квартири стартують від 250 гривень.

Аккерман

Де: Одеська область

Відпустка в Україні
Щоб оглянути лише фортецю треба виділити 4-5 годин

Це загадкове слово – стара назва Білгород-Дністровська. Розташоване містечко неподалік Одеси. Головна туристична точка – місцева фортеця. Її історія сягає XІІІ–XV століття. Фортеця у чудовому стані, туристи зможуть уявити себе людьми з часів Середньовіччя.

Окрім фортеці тут можна насолодитися вузенькими вуличками та старовинними розкопками часів Еллади. Також до уваги гостей міста кілька храмів. Серед них – унікальна вірменська церква Успіння Пречистої Богородиці. Не оминіть увагою сарматський склеп, який простояв з ІІІ століття н.е. Ну і, звісно ж, тут є море.

Добратися сюди не складно. З Одеси кілька раз на день курсують електрички, в дорозі приблизно 2 години. Дещо дорожче, але швидше можна доїхати маршруткою.

Жити тут можна в готелях чи квартирах. Ціна на проживання в окремій квартирі стартує від 400 гривень.

Вилкове

Де: Одещина

Куди поїхати в Україні
Природа цього краю зачаровує! А от сервіс поки підводить

Місто Вилкове називають "Українською Венецією". Попереджаємо одразу – окрім того, що вулиці тут замінені на канали, нічого спільного ці два міста не мають.

Тут ви не побачите вишуканих будинків, пам’яток історії, тощо. Зате пересуватися на човні по єриках (так місцеві називають канали) дуже цікаво! Крім того, тут неймовірна природа. Дивовижні болота дельти Дунаю не залишать байдужим нікого. Також тут буде чим зайнятися любителям риболовлі. А поблизу міста варто відвідати ботанічний заказник Ліски.

Тут готують смачні рибні страви. І є непоганий рибний ринок.

Сюди пролягає єдина дорога. І, на щастя, нещодавно вона пройшла капітальний ремонт. Тож сміливо можете їхати власним авто. Дорога на Вилкове лежить через Кілійський і Татарбунарський райони Одеської області. Також є автобуси з Одеси.

Залишитися жити радимо в приватній садибі. Ціна за 1 людину буде приблизно 200 гривень. Оренда човна – від 300 гривень. Особливого сервісу не очікуйте, але атмосфера Вилкового вартує того, щоб витримати певні незручності.

Кримне

Де: Волинська область, на кордоні з Білоруссю

Шацькі озера відпочинок
Озеро на території заповідника

Усі чули про Шацькі озера. Здебільшого, туристи обирають для відпочинку Світязь. Але через наплив відпочивальників тут часто надто шумно і брудно. Тож радимо проїхатися трішки далі до села Мельники. Тут неподалік розташовані відразу кілька чудових озер.

Ми радимо зосередити увагу на Кримному. Це неглибоке, доволі велике озеро з піщаним дном. В озеро впадає два струмки, навколо прекрасна природа.

Тут є пологі піщані береги, на яких зручно засмагати. А краси додають високі крейдяні береги, краї яких всипані дрібними камінцями.

Ростуть орхідеї, водиться безліч риби та птахів. Кримне розташоване далеко від цивілізації. Тож для любителів дискотек, шумних розваг і натовпу людей воно не підійде. Зате тут можна насолодитися тишею, подихати чистим повітрям і скупатися у цілющих водах.

Озеро Кримне належить до заповідної зони. Тож безпосередньо на місці поселитися ви не зможете. Однак у Мельниках, які розташовані неподалік, є пансіонати, бази відпочинку, котеджі, готелі та приватне житло, яке здається в оренду. За місце доведеться заплатити від 200 грн. Цілий котедж – від 600 гривень.

Добиратися сюди найкраще машиною. Або ж доїхати до Ковеля, а звідти автобусом. Якщо у вас велика компанія можна спробувати домовитися про трансфер. Багато власників житла надають такі послуги за додаткову плату.

Редакція 24 Каналу бажає усім гарного відпочинку!

Автор: Настя Сукач
Теги: LifeStyle Публікації відпочинок Подорожі Статті
Джерело: 24 Канал
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