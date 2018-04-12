Куди саме США вдарять у Сирії: розвідники оприлюднили найбільш імовірні цілі

У зв'язку із застосування хімічної зброї режимом чинного сирійського президента Башара Асада Сполучені Штати можуть здійснити ракетні удари по кільком об'єктам у Сирії.

Про це мовиться у розслідування американської аналітичного центру Stratfor.

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Зазначається, що Сполучені Штати мають намір провести більш масштабну операцію, ніж в квітні 2017 року, коли кораблі їхніх ВМС завдали ракетного удару по сирійському аеродрому "Шайрат", заявивши, що саме там базувалися літаки з хімзброєю.

Відповідно до доповіді, така операція, що триватиме упродовж кількох днів, може включати в себе серію ударів по об'єктах, пов'язаних із хімічною зброєю, та авіабазах навколо столиці країни Дамаска, відтак це вимагає значної кількості сил, до прикладу, використання авіаносців США, і до неї можуть долучитися Франція та Великобританія.

"Можливо, Саудівська Аравія, Катар і/або Об'єднані Арабські Емірати можуть брати участь в розміщенні та постачанні ударних сил коаліції. У перспективі, ода або будь-яка з цих держав може вступити в операцію і своїми збройними силами", – зауважили аналітики.

На їхню думку, найбільший ризик потрапити під удар високоточної зброї США можуть сирійські авіабази Думайр, Мардж Рухайіл і Меззех, які армія Асада частіше за інших використовувала під час нальотів на раніше підконтрольне повстанцям Східну Гуту, та інші локації, що є пов'язаними з сирійської програмою хімічної зброї.

"Американські війська можуть використати для цього базу у Катарі, а британські – на Кіпрі, про що свідчить посилення військової діяльності на цих об'єктах. Щоправда, для більш масштабних дій США буде необхідно залучення більшого числа військових кораблів, а також підтримка Туреччини, Йорданії, Іраку та їхній дозвіл на використання свого повітряного простору", – констатують фахівці.

Водночас експерти вважають, що метою США є не стримування Дамаска, а ослаблення можливостей сирійського уряду проводити хімічні атаки.

Нагадаємо, 8 квітня щонайменше 70 людей померли через хімічну атаку у Сирії. Волонтерська рятувальна організація "Білі каски" розмістила у Twitter фото і відео із загиблими.



Президент США Дональд Трамп заявив, що за цим стоїть президент Сирії Башар Асад, а Росія та Іран є відповідальними за його підтримку. Згодом, 11 квітня глава Білого дому закликав Росію готуватись, бо за потреби "ракети будуть введені в дію".



У РФ своєю чергою напередодні пригрозили, що збиватимуть американські ракети, якщо ті будуть випущені по Сирії.