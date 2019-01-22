Куди слід відкладати гроші "на чорний день", щоб не втратити їх, а ще й заробити

У розвинених європейських країнах розраховувати особистий чи сімейний бюджет навчають ще у школах – це такий же предмет, як, наприклад, Основи безпеки життєдіяльності. Українських дітей випускають зі шкіл менш готовими до реального фінансового життя. Журналісти 24 каналу спробували цей інформаційний пробіл заповнити і дослідити, як змусити наші гроші примножуватися, поки ми відпочиваємо.

Як змінилася поведінка людей за 10 років

Кожного з нас, напевно, бабуся вчила відкладати, так би мовити, "на чорний день". Але от як не лише заощаджувати гроші, але й робити це так, щоб їх не з'їла інфляція – цього бабусі не навчать.

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Кожен із нас в душі мріє розбагатіти. За логікою, для цього треба менше витрачати, більше заробляти і, звісно, робити заощадження. Проте, "закладку на чорний день" робить далеко не кожен. Адже не всі українці мають звичку планувати особисті фінанси: частина населення просто не має, що відкладати, а решту ніколи не вчили цього. У країнах Заходу – усе геть інакше.

Усі діти ще зі школи починають розраховувати, яку суму їм потрібно заощадити, щоб мати змогу поступити до того чи іншого вишу. Цей елемент фінансової освіти поки відсутній в Україні,

– пояснив голова підрозділу з керування локальними активами ICU Григорій Овчаренко.

Втім, стільки сеансів шокової терапії за минулі 10 років – девальвація гривні, кризи, банкопади – дечого таки навчили. "Раніше бачили тенденцію, що люди бігли до обмінників на піках зростання курсу, а коли піки минали, починалася ревальвація, ці ж люди бігли валюту здавати. Зараз ця поведінка змінилася в кращу і більш раціональну сторону", – розповів заступник директора з монетарної політики НБУ Володимир Лепушинський.



Раніше українці втрачали гроші на хвилях паніки через курс валют, та зараз ситуація змінилася

Григорій Овчаренко привчає свого сина рахувати гроші змалечку: виділяє невеличкі суми за гарні оцінки і привчає накопичувати: "Я прагну досягти, щоб мій син купував те, що він хоче, за кошти з власних доходів".

Як грамотно покращувати своє фінансове становище

Щоб поліпшити фінансове становище, не треба без нагальної потреби брати кредити. А головне – варто систематично відкладати. Наприклад, дати команду банку автоматично щомісяця відраховувати хоча б 100 гривень у скарбничку. На ці гроші нараховуватимуть відсотки.



Щоб покрищити своє фінансове становище, необхідно навчитися відкладати

Більшість українців звикли до депозитів. По-перше, це просто, по-друге, держава гарантує повернення хоч би й 200 тисяч гривень, якщо банк збанкрутує.

Ми маємо на сьогодні у банківській системі 507 мільярдів гривень у депозитах фізичних осіб. 53% з цих коштів – вклади безпосередньо у гривні,

– зазначив представник НБУ Володимир Лепушинський.

Але депозит – не найприбутковіший інструмент. Середня ставка в гривні зараз становить 16% річних, і тенденції до зростання немає. Якщо покласти 10 тисяч гривень в банк, то через рік отримаєте одну тисячу і триста гривень доходу. Не тисячу і шістсот, бо з цієї суми ще відрахують податки.



Державні облігації – прибуткова річ, але вимагає куди більших вкладень, ніж депозити

На 500 гривень більше зароблять ваші 10 тисяч, якщо придбаєте державні облігації. Там і відсоткова ставка вища, і податок не знімають. Але для такої інвестиції потрібно хоча б 30 тисяч.

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Ще один варіант – внески у недержавні пенсійні фонди. Тут вклад може бути хоч 100 гривень, от тільки забрати ці кошти можна лише на пенсії. За рік вкладені 10 тисяч гривень принесуть дохід удвічі більший, ніж на депозиті. Утім, хоч довіра до фондів наразі найнижча, якщо реформа фінансового сектору триватиме, то за кілька років українці зможуть заощаджувати на гідну старість, як це роблять на Заході.