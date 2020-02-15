Куди та скільки переказували гроші українці в 2019 році
У 2019 році через систему переказів до України перерахували понад 2 мільярди доларів США. А найбільше переказів відбулося з території США. Переказували гроші як жителі України, так і жителі інших держав.
Про це свідчать дані, які опублікував Національний банк України.
Цікаво! Новий рекорд: скільки заробили українські банки в 2019 році
Скільки грошей переказували в Україну, за її межі та всередині країни
Відповідно до оприлюднених даних:
- до України переказали суму, що дорівнює 2 мільярдам 271 мільйону доларів США (21,94% від загальної суми переказів);
- за межі України – 398 мільйонів доларів (3,85% від загальної суми переказів);
- у межах України – 197,93 мільярда гривень або 7 мільярдів 679 млн доларів (74,21% від загальної суми переказів).
У НБУ зауважили, що тут не мовиться про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення, а також з допомогою неформальних каналів.
Водночас у 2019 році зріс на 38,6% обсяг внутрішньодержавних переказів, якщо порівнювати з 2018 роком. Цікаво, що обсяг переказів коштів в межах України у попередні роки також зростав: у 2017 році – на 21,4%, у 2018 році – на 24,3%.
У 2019 році середня сума переказу у межах України становила 314 гривень (у 2018-му – 241 гривня), а найбільше коштів традиційно прямувало до Києва.
Як переказували гроші до України з-за кордону та з України за кордон
У НБУ наголошують, що у 2019 році через системи переказу надійшла п’ята частина всіх приватних переказів в Україну. А з України – приблизно дві третини усіх приватних переказів.
За попередніми оцінками, у 2019 році обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) становив:
- в Україну з-за кордону – майже 12 мільярдів доларів США у еквіваленті;
- з України за кордон – майже 0,6 мільярда доларів США у еквіваленті.
З них через системи переказу коштів надійшло:
- в Україну – майже 2,3 мільярда доларів США у еквіваленті,
- з України – майже 0,4 мільярда доларів США у еквіваленті.
Найбільше грошей переказували до України з таких країн:
- США – 18%;
- Ізраїль – 14%;
- Італія – 9%;
- Росія – 7%;
- Польща – 7%;
- Інші 219 країн – 45%.
Щодо того, куди найбільше грошей переказали з України, позиції розподілилися так:
- до Росії – 31%;
- до Грузії – 11%;
- до Азербайджану – 6%;
- до Китаю – 5%;
- до Узбекистану – 5%;
- до інших 195 країн – 42%.
Зауважимо, що найбільше переказів за допомогою відповідних систем здійснили жителі США: 93% – до України та 96 % – з України.
Радимо ознайомитися! Зношені чи пошкоджені долари: як, де і за яким курсом міняти
Як та звідки переказували гроші в/з України у 2019 році / Інфографіка НБУ
Вибір редакції
-
Кого хочуть бачити українці на посаді президента: результати свіжого соцопитування14 лютого , 23:57
-
Головні новини 14 лютого: скандальний "мирний план" для України та розмова Зеленського і Путіна14 лютого , 22:25
-
Українка Ткач стала триразовою чемпіонкою Європи з боротьби, здолавши у фіналі росіянку14 лютого , 21:24