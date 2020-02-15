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      Куди та скільки переказували гроші українці в 2019 році

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      Як відбувалися перекази з, до та у межах України в 2019 році / 24 канал

      У 2019 році через систему переказів до України перерахували понад 2 мільярди доларів США. А найбільше переказів відбулося з території США. Переказували гроші як жителі України, так і жителі інших держав.

      Про це свідчать дані, які опублікував Національний банк України.

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      Скільки грошей переказували в Україну, за її межі та всередині країни

      Відповідно до оприлюднених даних:

      • до України переказали суму, що дорівнює 2 мільярдам 271 мільйону доларів США (21,94% від загальної суми переказів);
      • за межі України – 398 мільйонів доларів (3,85% від загальної суми переказів);
      • у межах України – 197,93 мільярда гривень або 7 мільярдів 679 млн доларів (74,21% від загальної суми переказів).

      У НБУ зауважили, що тут не мовиться про перекази, здійснені через банки, карткові платіжні системи та поштові відділення, а також з допомогою неформальних каналів.

      Водночас у 2019 році зріс на 38,6% обсяг внутрішньодержавних переказів, якщо порівнювати з 2018 роком. Цікаво, що обсяг переказів коштів в межах України у попередні роки також зростав: у 2017 році – на 21,4%, у 2018 році – на 24,3%.

      У 2019 році середня сума переказу у межах України становила 314 гривень (у 2018-му – 241 гривня), а найбільше коштів традиційно прямувало до Києва.

      Як переказували гроші до України з-за кордону та з України за кордон

      У НБУ наголошують, що у 2019 році через системи переказу надійшла п’ята частина всіх приватних переказів в Україну. А з України – приблизно дві третини усіх приватних переказів.

      За попередніми оцінками, у 2019 році обсяг приватних переказів (офіційними та неформальними каналами) становив:

      • в Україну з-за кордону – майже 12 мільярдів доларів США у еквіваленті;
      • з України за кордон – майже 0,6 мільярда доларів США у еквіваленті.

      З них через системи переказу коштів надійшло:

      • в Україну – майже 2,3 мільярда доларів США у еквіваленті,
      • з України – майже 0,4 мільярда доларів США у еквіваленті.

      Найбільше грошей переказували до України з таких країн:

      • США – 18%;
      • Ізраїль – 14%;
      • Італія – 9%;
      • Росія – 7%;
      • Польща – 7%;
      • Інші 219 країн – 45%.

      Щодо того, куди найбільше грошей переказали з України, позиції розподілилися так:

      • до Росії – 31%;
      • до Грузії – 11%;
      • до Азербайджану – 6%;
      • до Китаю – 5%;
      • до Узбекистану – 5%;
      • до інших 195 країн – 42%.

      Зауважимо, що найбільше переказів за допомогою відповідних систем здійснили жителі США: 93% – до України та 96 % – з України.

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      Гроші, перекази, УКраїна, НБУ
      Як та звідки переказували гроші в/з України у 2019 році / Інфографіка НБУ 

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      Теги: Фінанси Банки НБУ Гроші Новини України
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