Куди та якими авіалініями можна буде полетіти з аеропорту "Львів" у 2019 році

З 2019 року побільшає авіарейсів до та зі львівського аеропорту. Так, вже в березні до Львова розпочинає польоти латвійська авіакомпанія airBaltic.

Про це в інтерв’ю ресурсу "У відпустку" розповіла гендиректорка Міжнародного аеропорту "Львів" Тетяна Романовська.

"Також ми хочемо додати кілька нових рейсів. Дивимося на напрямки, які найбільше просять пасажири. В першу чергу, Португалію та Іспанію. Ці країни користуються великою популярністю серед наших пасажирів. Це рейси в португальські Лісабон і Порту, іспанські Аліканте, Мадрид, Барселону, а також Валенсію", – розповіла Романовська.

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Вона додала, що про виконання цих рейсів наразі роздумують авіакомпанії Wizz Air, Ryanair, SkyUp та "Міжнародні авіалінії України".

Португалія і Іспанія – це пріоритет на 2019 рік. У ці країни дуже важко дістатися зі Львова. Ми розіслали багатьом авіакомпаніям наші пропозиції, в тому числі Ryanair. Але подивимося, хто першим візьметься за їх виконання. В цілому ми запропонували і Ryanair, і Wizz Air перелік з 15-20 маршрутів, куди ми хотіли б, щоб вони літали зі Львова,

– розповіла гендиректорка львівського аеропорту.

Водночас вона зауважила, що поки що ніхто з авіакомпаній точно не заявив, що вони найближчим часом готові почати літати зі Львова до Іспанії і Португалії.

Романовська також розповіла, що 2-3 нових напрямки зі Львова з початку літа обіцяє додати авіакомпанія Ernest. Наразі невідомо, що це за напрямки, проте відомо, що авіакомпанії пропонують виконувати рейси з Південної і Північної Італії, напрямки для гірськолижного відпочинку або з Сардинії.

Щодо планів на відкриття далекомагістральних рейсів, то на сьогодні аеропорт "Львів" веде переговори з авіакомпаніями США та Канади – American Airlines, United, Delta, – а також з американськими аеропортами, зокрема, з Чикаго та Нью-Йорком.

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За словами Романовської, МАУ зволікає з відкриттям авіарейсів до Канади та США, проте аеропорт "Львів" веде переговори з компанією на цю тему.

Можливо, до березня вони переглянуть свою позицію. В МАУ знають, що ми просимо відкрити зі Львова рейси в Нью-Йорк, Чикаго і Торонто. Транзитні пасажири зі Львова йдуть, в першу чергу, на ці напрямки. Реально за цими маршрутами можна виконувати зі Львова 3-4 щотижневих рейси,

– запевнила керівниця львівського аеропорту.

Також тривають переговори з нідерландською авіакомпанією KLM про відкриття рейсу зі Львова в Амстердам, щоб авіаперевізники звідти перевозили пасажирів у США.

Романовська повідомила, що вже існує неофіційне рішення про початок виконання польотів до Львова катарською авіакомпанією Qatar Airways. Ці рейси можуть стартувати влітку.

Щодо внутрішньоукраїнських авіарейсів, то Романовська запропонувала компанії Wizz Air підстикувати її рейси Харків – Львів і Одеса –-Львів під міжнародні рейси компанії зі львівського аеропорту.

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Також тривають перемовини зі SkyUp про відкриття внутрішньоукраїнських рейсів. Окрім того, нещодавно аеропорт Полтави запропонував організувати рейси за маршрутом Полтава – Львів.