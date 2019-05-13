Куди українці найбільше переказали грошей: неочікувана відповідь Нацбанку

Впродовж першого кварталу 2019 року найбільше грошей з України надійшло до Росії та Грузії. В Україну найбільшу суму переказали з США та Ізраїлю.

З України впродовж першого кварталу 2019 року перевели 75 мільйонів доларів, тобто 3,24% від загальної суми. Про це повідомив Національний банк України.

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Топ-5 країн, до яких найбільше надійшло грошових переказів з України:

Росія – 33%; Грузія – 10%; Китай – 6%; Азербайджан – 6%; Узбекистан – 4%.

В Україну за цей період надійшло 531 мільйона доларів, а це 22,90% від загальної суми переказів.

Сума грошових переказів із США становить 18%, а з Ізраїлю – 15%. В п'ятірку країн також увійшли: Італія – 9%, Польща – 7% та Росія – 6%.

За даними НБУ, сума переказів в країну у сім разів перевищує суму, яка відправлена за кордон.



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