Куди в Києві подіти засохлу ялинку після свят: карта

Використані ялинки можна здати за такими адресами:

У Києві відкрили 10 пунктів утилізації новорічних ялинок, куди можна віддати святкове дерево після використання.

Де в Києві утилізувати ялинку / Ілюстративне фото

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