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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРАВОСЛАВНА ЦЕРКВА УКРАЇНИ

      Куди в Києві подіти засохлу ялинку після свят: карта

      227 Читать новость на русском
      Де в Києві утилізувати ялинку
      Де в Києві утилізувати ялинку / Ілюстративне фото

      У Києві відкрили 10 пунктів утилізації новорічних ялинок, куди можна віддати святкове дерево після використання.

      Карту з пунктами прийому опублікував сайт комунального об’єднання "Київзеленбуд".

      Читайте також: На Донеччині створили новорічну ялинку з 5 тисяч дзвіночків: фото

      Використані ялинки можна здати за такими адресами:

      вулиця Тростянецька, 58А;
      проспект Визволителів, 6;
      вулиця Електротехнічна, 26;
      Московський проспект, 26А;
      Залізничне шосе, 61;
      провулок Герцена, 6;
      проспект Голосіївський, 87;
      вулиця Новопольова, 95;
      вулиця Бетховена, 8;
      вулиця Димитрова, 16А.

       

      Теги: Новини України Новорічні свята Новини Києва Екологія
      Джерело: 24 канал
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