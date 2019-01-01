Куди в Києві подіти засохлу ялинку після свят: карта
У Києві відкрили 10 пунктів утилізації новорічних ялинок, куди можна віддати святкове дерево після використання.
Карту з пунктами прийому опублікував сайт комунального об’єднання "Київзеленбуд".
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Використані ялинки можна здати за такими адресами:
вулиця Тростянецька, 58А;
проспект Визволителів, 6;
вулиця Електротехнічна, 26;
Московський проспект, 26А;
Залізничне шосе, 61;
провулок Герцена, 6;
проспект Голосіївський, 87;
вулиця Новопольова, 95;
вулиця Бетховена, 8;
вулиця Димитрова, 16А.
Джерело: 24 канал
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