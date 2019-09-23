Альтернатива банківським вкладам: куди українцям вигідно вкладати гроші?

Депозити в банках втрачають популярність. Через нестабільну економічну ситуацію в країні все менше українців наважується довірити свої заощадження банкам. Не на руку фінустановам зіграв так званий "банкопад", що відбувався кілька років тому, а також не надто привабливі ставки за депозитами – в середньому 14% на рік. Які ж існують альтернативи?

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Нерухомість

Одним з найнадійніших способів інвестицій фахівці називають нерухомість. Житло можна або продати, дочекавшись вдалого моменту, або здавати його в оренду. Проте, для цього потрібно одразу мати кругленьку суму. Нині середня вартість квадратного метра, наприклад. в столичній новобудові - 26298 гривень. Та й ризиків нині чимало – роботи можуть заморозити, через брак коштів, а готовий будинок так і не здати в експлуатацію.

Золото

Можна вкладати гроші у банківські метали, зокрема золото. Тільки от дохідність цього інструменту непрогнозована, адже рівень цін на дорогоцінний метал постійно змінюється. Купувати його може будь-хто, у кого є сума, кратна злитку золота в грамах, що емітується банком. Проте, якщо ви хочете не тільки заощадити, а й заробити, то розпочинати треба мінімум з 10 000 доларів і перший дохід орієнтовно отримаєте через 10 років.

Акції іноземних компаній

Нині кожен українець може придбати акції таких відомих компаній як Apple, Facebook, Google тощо. Вважаючи, що їхня вартість за останні роки йде тільки вгору, то це можна вважати вигідною інвестицією. Доходи можна отримати з річних дивідендів компанії-емітента та за рахунок зростання курсової вартості акцій. Але, знову ж таки, в довгостроковій перспективі. Адже не кожна компанія виплачує дивіденди своїм акціонерам щорічно. До того ж, аби інвестувати в акції потрібно одразу мати кругленьку суму.

Облігації внутрішньої держпозики (ОВДП)

Значним попитом нині в Україні користуються облігації внутрішньої державної позики (ОВДП). За останні пів року кількість інвестицій в гривневі ОВДП зросла на два мільярди, підрахували фахівці. Придбати ОВДП можна як в банку, так і в спеціалізованих компаніях, які зазвичай пропонують клієнтам більш вигідні умови. Зокрема, Freedom Finance пропонує вигідні ставки – 15,7% річних у гривні. Приваблює клієнтів і сума мінімальних вкладень – від 1050 грн. До того ж, на відміну від депозитів, ОВДП не оподатковується. Тобто, коли власник облігації захоче забрати свої кошти йому не потрібно буде сплачувати 18% податку на доходи фізичних, лише – 1,5 % військового збору. Оформити покупку державних облігацій у Фрідом Фінанс Україна можна протягом дня, а повернути кошти клієнт може в будь-який момент, не втрачаючи відсотки, які йому були нараховані за період зберігання.