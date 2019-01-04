Куди вкласти гроші, щоб не прогадати

Придбати нерухомість, біткойни, відкрити депозити чи сховати під матрацом – питання, куди вигідно вкласти гроші, турбує багатьох. Особливо актуальним воно стає напередодні виборів: цей період може бути вельми нестабільним. Які інвестиції принесуть найбільший прибуток, дізнався в експертів 24 канал.

Рекордні борги

Новий рік уже увійшов у свої права, залишивши позаду святкові клопоти. Українці поступово повертаються до трудових буднів. Хтось рахує дні до зарплати, але є й такі, хто напередодні свят отримав чималі премії та бонуси і тепер вирішує – куди вигідно інвестувати ці гроші.

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І хоч в державному бюджеті на 2019 рік закладена вартість долара на рівні 29,4 гривні, експерти не очікують суттєвих коливань. Минулоріч Кабмін прогнозував курс долара на рівні 30,01 гривні, але протягом року курс не лише підіймався до 28,87 гривень за долар, а й знижувався до 25,91.

Цього року не очікується несподіванок щодо курсу гривня-долар. Влада зробить все, аби валютний ринок був спокійним. Якщо ми подивимось на 2018 рік, то курс гривні на початок року був навіть вищий, ніж на кінець. Приблизно така ж ситуація буде й у 2019 році. Максимальний курс, який ми матимемо – на рівні 28,7-28,7 під кінець року,

– переконує виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.



Цьогоріч суттєвих коливань на валютному ринку не очікують

Щоправда, негативно на валютний курс впливатиме й мало не рекордна сума, яку країні доведеться виділити на погашення та обслуговування боргів.

Якщо подивитись на боргове навантаження, у 2019 році платежі складатимуть приблизно 417 мільярдів гривень. Хочу звернути увагу, що цей рік буде надзвичайно складним з точки зору погашення й обслуговування боргових навантажень. Адже це перший піковий рік після реструктуризації, яка була проведена, і дала країні кілька років вільного дихання,

– заявила у парламенті Міністр фінансів Оксана Маркарова.

Депозит forever

Враховуючи все вищесказане, експерти радять обережно ставитись до інвестування.

Єдино прибутковими можуть бути депозити. Більш надійними, але менш прибутковими – у валюті. Ризикованими, але й більш прибутковими – у гривні. Якщо врахувати, що курс напевне буде стабільний, то є сенс до жовтня тримати гроші на гривневому депозиті. Адже в жовтні вибори в парламент, тому до осені влада демонструватиме шалене покращення і стабільність. Інфляція буде невисока. Ще один напрямок прибуткового інвестування – державні цінні папери (облігації внутрішньої державної позики). Щодо дорогоцінних металів, то весь можливий дохід "з'їсть" наша система операцій з ними,

– говорить Олег Пендзін.

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Тримати гроші на депозитах радить й економіст Олександр Охріменко. На його думку, наразі це найбільш вигідний вид пасивного заробітку.

Депозити були і залишаються найбільш привабливим фінансовим інструментом для населення. На жаль, у нас немає альтернативи. Але потрібно обов'язково диверсифікувати ризики: частину грошей класти на гривневий депозит, частину – валютний (бажано щоб це були долари та євро). Головне – не перевищувати ліміт 200 тисяч гривень в один банк,

– додає експерт.



Щоб не втратити гроші, їх потрібно класти в різні банки

Обираючи банк для своїх кревних, експерти радять не забувати, що у випадку його ліквідації Фонд гарантування вкладів зможе повернути суму до 200 тисяч гривень. Тому краще класти гроші одразу у кілька банків, обираючи ту фінансову установу, де надають найбільші відсотки за депозитами.

Нерухома нерухомість

А от до інвестування в нерухомість експерти ставляться дуже обережно: на ринку спостерігається надлишок первинної пропозиції. Як наслідок, маємо величезний обсяг пропозиції й маленький попит.

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"Безперечно ви можете інвестувати гроші в нерухомість, але якщо виникне необхідність її терміново продати – це буде вкрай проблематично зробити. Наразі ринок практично стоїть. Тому я б не ризикував вкладати гроші в нерухомість. Щодо оренди, є кілька "але". Передовсім, орендар – непередбачувана особа. Приміром, якщо купувати однокімнатну квартиру та здавати її молоді, то можна потрапити в ситуацію, коли на ремонт помешкання витратите більше, ніж заробите на оренді. По-друге, сьогодні податкова почала більш уважно стежити за орендодавцями. Такий дохід має оподатковуватись, про що часто "забувають", тому податкова може накласти великий штраф. Це ризикований метод інвестування", – впевнений Олег Пендзин.

З осторогою до такого інвестування ставиться й Олександр Охріменко.

Можна вкладати гроші у нерухомість, але це довготривала інвестиція. Купити й перепродати не вийде. Так, можна придбати квартиру та здавати її в оренду, прибуток буде приблизно як по валютному депозиту. Але це за умови, що у вас є гроші для купівлі хоча б однокімнатної квартири. Звичайно, вона має бути не у провінції: її потрібно комусь здавати,

– зауважує експерт.

Незважаючи на всю розрекламованість біткойна, вкладатись в цей інструмент експерти не радять. А якщо хочеться гострих відчуттів, краще піти в казино й одразу програти ці гроші.

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