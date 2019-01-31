Куди йдуть гроші, які вносять кандидати в президенти України

Кандидати в президенти України для того, щоб бути допущеними до участі у виборах, мають внести заставу2,5 млн гривень. А куди ж ідуть ці гроші? У Мінфіні розповіли 24 каналу, на що витрачаються ці гроші та за яких умов політики можуть їх повернути.

Передусім кандидат, зареєстрований Центральною виборчою комісією, для фінансування передвиборної агітації зобов'язаний створити свій виборчий фонд. Він формується за рахунок власних грошей політика, партії, яка його висунула, чи добровільних внесків осіб, які мають право їх здійснювати. Сума фонду має становити 2 мільйони 500 тисяч гривень.

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Однак законом передбачені випадки, коли гроші із накопичувального рахунку виборчого фонду кандидата перераховуються до Державного бюджету України. Це, зокрема:

- внески осіб, які не мають права їх здійснювати;

- сума, яка перевищує розмір внеску, у разі неможливості повернення цих грошей відповідним особам;

- внески, що надійшли до виборчих фондів після дня виборів (у разі включення кандидата до виборчого бюлетеня для повторного голосування – після дня повторного голосування), у разі неможливості їх повернення відповідній особі;

- невикористані залишки грошей виборчих фондів кандидатів.

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Заставу повертають партії чи кандидату у разі, якщо його визнали обраним президентом України або він пройшов у другий тур виборів. В інших випадках гроші перераховуються до Державного бюджету України.

Ця сума, відповідно до статті 87 Бюджетного кодексу України, спрямовується, зокрема, на:

- національну оборону (крім заходів та робіт з мобілізаційної підготовки місцевого значення);

- правоохоронну діяльність, забезпечення безпеки держави та цивільний захист населення і територій;

- освіту;

- охорону здоров'я;

- соціальний захист та соціальне забезпечення та інше.