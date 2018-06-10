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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Кухонні рушники – небезпечні для здоров'я: вчені здивували дослідженням

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Багаторазове використання кухонних рушників несе загрозу здоров'ю: вчені пояснили чому
Багаторазове використання кухонних рушників несе загрозу здоров'ю: вчені пояснили чому / фото з відкритих джерел

Вчені Університету Маврикія провели дослідження та виявили, що багаторазове використання кухонних рушників сприяє зростанню патогенних мікробів на них. Своєю чергою, це може призвести до харчових отруєнь серед членів сім'ї.

Про це пише EurekAlert!.

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В ході роботи були досліджені 100 рушників, які використовувалися протягом місяця. Вчені зібрали зразки бактерій, культивували їх та ідентифікували згідно зі стандартними біохімічними методами. Також вони визначили бактеріальне навантаження – кількість мікробів, присутніх на аналізованій поверхні.

На 49% кухонних рушничків виявили зростання бактерій, яке прямо залежало від кількості дітей та інших членів сім'ї, що проживають у домі.

Серед патогенної мікрофлори вчені виявили коліморфні бактерії (36,7%), ентерококи (36,7%) і золотистий стафілокок (14,3%).

Коліморфні бактерії найчастіше зустрічалися на вологих і багаторазових рушниках. Їх зростанню, а також появі золотистого стафілококу сприяло вживання м'ясних продуктів в домі.

Саме ці потенційно патогенні мікроорганізми можуть потрапляти в їжу і викликати розлади шлунково-кишкового тракту.

 

Теги: Здорове життя Здоров'я наука
Джерело: 24 Канал
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