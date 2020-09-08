В Олександрії, що на Кіровоградщині, прямо під час засідання територіальної виборчої комісії виник конфлікт, який завершився бійкою. Інцидент трапився в неділю, 6 вересня.

Докладніше про конфлікт в Олександрії

Передумовою до інциденту стало те, що члени ТВК розглядали постанову про утворення виборчих округів. Однак альтернативний документ голова комісії не хотіла розглядати. Про це розповіла місцева журналістка Ірина Балашова у фейсбуці.

До речі В Одесі біля бару побилися правоохоронці і відпочивальники: відео конфлікту

За її словами, зрештою виникла словесна перепалка, що переросла в бійку між членом територіальної виборчої комісії Олександром Іванем і представником "Опозиційної платформи – За життя" Олегом Банківським. А розпочалося все після того, як у залі з’явилася жінка в зеленому вбранні (юрист за договором).



Та сама жіночка-юрист у зеленому вбранні / Cкриншот

Конфлікт розгорівся після заяв жінки в зеленому: відео

У підсумку дісталося одній із жінок – їй прилетів удар в обличчя. Але мовиться не про ту, що була в зеленому. Балашова припускає, що це чийсь сценарій.

Дивіться відео бійки під час засідання ТВК в Олександрії

Щодо округів, то постанову про їхнє утворення все ж ухвалили – мають з’явитися 5 нових. Але перед цим члени комісії зафіксували невиконання своїх службових обов'язків з боку голови комісії Валентини Вечірко. Опісля голосами вирішили, щоб засідання провів Олександр Івань.

Сама ж Вечірко разом із вищезазначеною юристкою в зеленому зазначили, що оскаржуватимуть постанову про утворення виборчих округів у суді.

​Зверніть увагу У стилі карате: матч у Харкові закінчився масовою бійкою – відео