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      Кулеба: Наслідки від коронавірусу для економіким можуть бути важчими, ніж сам коронавірус

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      Дмитро Кулеба / Пресслужба Кабміну

      Наразі глава МЗС Дмитро Кулеба намагається приділяти велику увагу економічній дипломатії. В умовах пандемії коронавірусу це надзвичайно важливо.

      Наслідки від коронавірусу можуть бути важчими, ніж сам коронавірус. Про це під час власного брифінгу розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

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      Насамперед, я говорю про наслідки коронавірусу для економіки. Тому я приділяю зараз велику увагу економічній дипломатії. Розмовляю з колегами, міністрами інших країн про те, як нам підтримувати торгівлю, як підтримувати інвестиції, на яких конкретних проєктах ми можемо зосередитись,
      – наголосив дипломат.

      Кулеба зазначив: одним з важливих завдань МЗС зараз є допомога українським експортерам.

      "Я ухвалив рішення про перезавантаження Ради експортерів та імпортерів, що існує при МЗС. Невдовзі на сайті МЗС буде опубліковане звернення до експортерів", – додав він.

      Кулеба про наслідки від коронавірусу: відео

      Що відомо про можливу кризу через коронавірус?В Україні НБУ прогнозує низьке зростання цін на продукти в Україні попри економічну кризу, яку викликав спалах коронавірусу у світі. НБУ запевняє, що українська економіка готова до будь-яких кризових явищ.

      Через можливу нову світову кризу деякі країни уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.

      Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.

      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Дмитро Кулеба – новини МЗС України Новини України Новини політики Світова криза 2020
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