Кулеба про повернення в Україну, нову владу та пріоритети у родині: відверте інтерв'ю

Дмитро Кулеба – це відомий дипломат, якого назвали найкращим українським послом за кордоном. Ще донедавна він був представником України у Страсбурзі, а тепер – віцепрем'єр з євроінтеграції. Про те, як виглядає його кабінет та чим саме займається Кулеба зараз – читайте далі.

Про робоче місце

Приймальня Дмитра Кулеби розташувалася у Кабміні, у декількох кімнатах, що перейшли у спадок. А від завбачливих попередніх високопосадовців залишився навіть диван.

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Прем'єр планує працювати там у робочий час, але ночувати вдома, а не на канапі.

Для мене переїзд до Києва був несподіваним. Заздалегідь я його не планував, тому мої речі ще у дорозі, вони приїдуть десь на початку жовтня. У зв'язку з цим я тримаю кабінет у чистоті та аскетичному стилі. Однак загалом я не страждаю на колекціонування речей,

– сказав Дмитро Кулеба.

Він пояснив, що з кабінету у кабінет з ним переїжджають лише три речі: величезна фотографія з Революції гідності, дерев'яна табличка з надписом "Перемога" і кактус. Речей Кулеба не колекціонує, натомість його слабкістю є красиві хустинки й запанки. Останні він часто купує на барахолках. Дмитра Кулебу називають одним з найстильніших міністрів.

Серед цікавинок – у кабінеті Кулеби стоїть багато телефонів закритого зв'язку. Один з них напряму з'єднує його з президентом. Хоча сам віцепрем'єр зізнався, що для нього краще спілкуватися більш неформально, зокрема за допомогою месенджера.



Віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба

Про кар'єру у Страсбурзі й Україні

"Це були надзвичайно насичені роки, сповнені перемог, поразок. І я вже мав відчуття, що це для мене вже прожитий період, що я перегорнув цю сторінку", – згадав Кулеба про свою кар'єру у Франції. Також він підтвердив, що дійсно не хотів повертатися до Франції, адже вважав, що цей етап для нього закінчився.

Мені хотілося нового виклику, завдань, масштабу. У побутовому рівні життя у Франції чудове, всі були задоволені. Тобто питання було не у цьому, а у тому, що я відчував, що мені потрібно йти далі. А далі йти не було куди,

– додав Дмитро.

Міністр повідомив, що 16 серпня він мав квиток до Страсбурга, аж раптом його запросили на зустріч та зробили пропозицію обійняти посаду віцепрем'єра з євроінтеграції. Згодом, рівно через 10 днів, Дмитро Кулеба отримав повідомлення про те, що він мав терміново прилетіти до Києва на співбесіду з президентом. Саме так він повернувся до Києва.

Я одразу зрозумів, що я хочу очолити. Але, звісно, спочатку поговорив про те, на виконання яких задач і цілей мене запрошують на цю посаду. Коли ми це проговорили і я почув відповіді, які мене задовольнили, тоді я ухвалив рішення погодитися,

– зауважив новий віцепрем'єр з євроінтеграції.

Завдання, які перед собою ставить Кулеба:

1. Забезпечити ефективність європейської та євроатлантичної інтеграції України.

2. Направити Україну у бік Заходу, а також стежити, аби міністерства та інші органи влади імплементували відповідні стандарти.

3. Задавати амбітний тон у розмовах України та ЄС.



Кулеба розповів про свою кар'єру у Страсбурзі та повернення в Україну

Він зізнався, що йому особисто подобаються завдання, адже там є і міжнародна складова, і можливість впливати на зміни та реформи, які відбуваються у країні.

Про чинний уряд і президента

Той план реформ, який озвучив президент, і той темп, який взяла Верховна Рада в ухваленні законопроєктів, які не ухвалювалися роками, але були дуже потрібні нашій країні – це спокуслива пропозиція бути частиною цих змін", – заявив Кулеба. Також він дав позитивну оцінку діяльності нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука, сказавши, що той готовий робити реальні реформи, а не імітувати їх.

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Про майбутнє України та ЄС

"Нам потрібно максимально сильно інтегрувати економіки, аби ми отримували вигоду та розуміли, що з економікою ЄС ми є сильнішими. Водночас бізнесмени та компанії з країн Євросоюзу мають почуватися в Україні як вдома", – наголосив Кулеба.

Окрім того, на його думку, є важливим відкрити канали міжлюдської комунікації. Для того, аби українець у країнах ЄС почувався європейцем і його сприймали як свого. Натомість гості з-за кордону також почували себе в українських містах, мов у Європі.

У сфері оборони ситуація дещо простіша. Ми маємо зробити Збройні сили України невіддільною частиною безпекового сектору НАТО. Одні стандарти, одна філософія оборони. Це може зайняти час, але я вважаю, що це чесний і ефективний шлях, а не те, що було раніше. Я називаю його "єврокомунізм". Нам обіцяли, що ми вступимо у ЄС та НАТО через рік, через п'ять чи десять,

– підкреслив віцепрем'єр з євроінтеграції.

Він підсумував, "давайте не встановлювати кінцеві терміни, а просто будемо робити свою роботу". Але радить не забувати про кінцеву мету – вступ у ЄС.

Про родину та пріоритети

Де б не будував кар'єру Дмитро, завжди вірною групою підтримки залишається його родина – дружина Євгенія, що є відомою громадською активісткою, двоє дітей Люба і Єгор, а також собака, яка змінила Францію на Україну.

У мене в сім'ї є офіційний статус чудового батька. Колись я був не дуже чудовим батьком і часто забував про дітей в інтересах роботи. Однак на якомусь етапі я вирішив. що це величезна помилка і так жити не можна,

– зауважив Дмитро.



Сім'я Дмитра Кулеби

Після того він намагається кожну вільну хвилину приділяти своїм дітям. І нерідко, коли треба зробити вибір – дитяче свято чи робота – обирає дитяче свято.