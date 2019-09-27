Кулеба про повернення в Україну, нову владу та пріоритети у родині: відверте інтерв'ю
Дмитро Кулеба – це відомий дипломат, якого назвали найкращим українським послом за кордоном. Ще донедавна він був представником України у Страсбурзі, а тепер – віцепрем'єр з євроінтеграції. Про те, як виглядає його кабінет та чим саме займається Кулеба зараз – читайте далі.
Про робоче місце
Приймальня Дмитра Кулеби розташувалася у Кабміні, у декількох кімнатах, що перейшли у спадок. А від завбачливих попередніх високопосадовців залишився навіть диван.
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Прем'єр планує працювати там у робочий час, але ночувати вдома, а не на канапі.
Для мене переїзд до Києва був несподіваним. Заздалегідь я його не планував, тому мої речі ще у дорозі, вони приїдуть десь на початку жовтня. У зв'язку з цим я тримаю кабінет у чистоті та аскетичному стилі. Однак загалом я не страждаю на колекціонування речей,
– сказав Дмитро Кулеба.
Він пояснив, що з кабінету у кабінет з ним переїжджають лише три речі: величезна фотографія з Революції гідності, дерев'яна табличка з надписом "Перемога" і кактус. Речей Кулеба не колекціонує, натомість його слабкістю є красиві хустинки й запанки. Останні він часто купує на барахолках. Дмитра Кулебу називають одним з найстильніших міністрів.
Серед цікавинок – у кабінеті Кулеби стоїть багато телефонів закритого зв'язку. Один з них напряму з'єднує його з президентом. Хоча сам віцепрем'єр зізнався, що для нього краще спілкуватися більш неформально, зокрема за допомогою месенджера.
Віцепрем'єр з євроінтеграції Дмитро Кулеба
Про кар'єру у Страсбурзі й Україні
"Це були надзвичайно насичені роки, сповнені перемог, поразок. І я вже мав відчуття, що це для мене вже прожитий період, що я перегорнув цю сторінку", – згадав Кулеба про свою кар'єру у Франції. Також він підтвердив, що дійсно не хотів повертатися до Франції, адже вважав, що цей етап для нього закінчився.
Мені хотілося нового виклику, завдань, масштабу. У побутовому рівні життя у Франції чудове, всі були задоволені. Тобто питання було не у цьому, а у тому, що я відчував, що мені потрібно йти далі. А далі йти не було куди,
– додав Дмитро.
Міністр повідомив, що 16 серпня він мав квиток до Страсбурга, аж раптом його запросили на зустріч та зробили пропозицію обійняти посаду віцепрем'єра з євроінтеграції. Згодом, рівно через 10 днів, Дмитро Кулеба отримав повідомлення про те, що він мав терміново прилетіти до Києва на співбесіду з президентом. Саме так він повернувся до Києва.
Я одразу зрозумів, що я хочу очолити. Але, звісно, спочатку поговорив про те, на виконання яких задач і цілей мене запрошують на цю посаду. Коли ми це проговорили і я почув відповіді, які мене задовольнили, тоді я ухвалив рішення погодитися,
– зауважив новий віцепрем'єр з євроінтеграції.
Завдання, які перед собою ставить Кулеба:
1. Забезпечити ефективність європейської та євроатлантичної інтеграції України.
2. Направити Україну у бік Заходу, а також стежити, аби міністерства та інші органи влади імплементували відповідні стандарти.
3. Задавати амбітний тон у розмовах України та ЄС.
Кулеба розповів про свою кар'єру у Страсбурзі та повернення в Україну
Він зізнався, що йому особисто подобаються завдання, адже там є і міжнародна складова, і можливість впливати на зміни та реформи, які відбуваються у країні.
Про чинний уряд і президента
Той план реформ, який озвучив президент, і той темп, який взяла Верховна Рада в ухваленні законопроєктів, які не ухвалювалися роками, але були дуже потрібні нашій країні – це спокуслива пропозиція бути частиною цих змін", – заявив Кулеба. Також він дав позитивну оцінку діяльності нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука, сказавши, що той готовий робити реальні реформи, а не імітувати їх.
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Про майбутнє України та ЄС
"Нам потрібно максимально сильно інтегрувати економіки, аби ми отримували вигоду та розуміли, що з економікою ЄС ми є сильнішими. Водночас бізнесмени та компанії з країн Євросоюзу мають почуватися в Україні як вдома", – наголосив Кулеба.
Окрім того, на його думку, є важливим відкрити канали міжлюдської комунікації. Для того, аби українець у країнах ЄС почувався європейцем і його сприймали як свого. Натомість гості з-за кордону також почували себе в українських містах, мов у Європі.
У сфері оборони ситуація дещо простіша. Ми маємо зробити Збройні сили України невіддільною частиною безпекового сектору НАТО. Одні стандарти, одна філософія оборони. Це може зайняти час, але я вважаю, що це чесний і ефективний шлях, а не те, що було раніше. Я називаю його "єврокомунізм". Нам обіцяли, що ми вступимо у ЄС та НАТО через рік, через п'ять чи десять,
– підкреслив віцепрем'єр з євроінтеграції.
Він підсумував, "давайте не встановлювати кінцеві терміни, а просто будемо робити свою роботу". Але радить не забувати про кінцеву мету – вступ у ЄС.
Про родину та пріоритети
Де б не будував кар'єру Дмитро, завжди вірною групою підтримки залишається його родина – дружина Євгенія, що є відомою громадською активісткою, двоє дітей Люба і Єгор, а також собака, яка змінила Францію на Україну.
У мене в сім'ї є офіційний статус чудового батька. Колись я був не дуже чудовим батьком і часто забував про дітей в інтересах роботи. Однак на якомусь етапі я вирішив. що це величезна помилка і так жити не можна,
– зауважив Дмитро.
Сім'я Дмитра Кулеби
Після того він намагається кожну вільну хвилину приділяти своїм дітям. І нерідко, коли треба зробити вибір – дитяче свято чи робота – обирає дитяче свято.