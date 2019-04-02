Кулеметниця Яна Червона загинула на Донбасі

Через обстріли бойовиків на Донбасі в України знову важкі втрати. Загинули Яна Червона із позивним "Відьма" та Олександр Милютін із позивним "Дєда" – вони були воїнами окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна".

Військові загинули під час обстрілу бойовиків – внаслідок прямого влучення міни у бліндаж, повідомляють у батальйоні. Це найбільші одномоментні втрати, що фіксувалися в зоні ООС останнім часом.

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Яна Червона воювала у зоні бойових дй у складі батальйону з вересня 2016 року. Вдома її чекали чоловік та двоє дітей.

На смерть українських воїнів відреагував і Президент України Петро Порошенко.

Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Олександр Милютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити,

– написав він на своїй сторінці у Twitter.

Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати.



Яна Червона та Олександр Мелютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити... pic.twitter.com/LXUaQ1rqhG — Петро Порошенко (@poroshenko) 2 квітня 2019 р.



Загиблий Олександр Милютін/ Фото джерел 24 каналу



Фото із Фейсбук-сторінци Яни Червоної



За освітою Яна секретар – помічник керівника, однак друкарську машинку сміливо змінила на кулемет. Для неї початком став харківський Євромайдан, була членом місцевої "Самооборони". До допомоги військовим долучилася, коли почались бойові дії.



Місцеві волонтери розпочали зі збору допомоги біля супермаркетів. Яна розповідала – тоді у хлопців не було майже нічого.



Фото із Фейсбук-сторінци Яни Червоної

Невдовзі Яна поїхала просто на передову – там допомагали воїнам "Айдару". Згодом сама підписала контракт зі Збройними силами України. Після цього активною волонтерською діяльність почав займатися чоловік Яни.



Розповідала – найважче було чути по рації імена загиблих.