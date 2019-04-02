21:19
2 квіт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: У РФ винайшли галюциногенну зброю. Путін повертає Мішу
      Вєсті Кремля
      23:59, 1 квітня
      Вєсті.UA: Насіров на виборах став першим з кінця. Курйози на президентських перегонах
      Вєсті.UA
      19:46, сьогодні
      Махінації, підробки та сумнівні нотаріуси: про обурливі схеми захоплення майна у столиці
      ЦРУ
      09:00, 29 березня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Далекобійники на рейсі
      Згадати все
      15:21, 30 березня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 РЕЗУЛЬТАТИ ВИБОРІВ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Кулеметниця Яна Червона загинула на Донбасі

      2308 Читать новость на русском
      Волонтерка Яна Червона загинула на Донбасі
      Волонтерка Яна Червона загинула на Донбасі / 24 канал

      Через обстріли бойовиків на Донбасі в України знову важкі втрати. Загинули Яна Червона із позивним "Відьма" та Олександр Милютін із позивним "Дєда" – вони були воїнами окремого штурмового батальйону "Донбас-Україна".

      Військові загинули під час обстрілу бойовиків – внаслідок прямого влучення міни у бліндаж, повідомляють у батальйоні. Це найбільші одномоментні втрати, що фіксувалися в зоні ООС останнім часом.

      Читайте також: Життя забрала ворожа міна: відоме ім'я та фото загиблого на Донбасі бійця

      Яна Червона воювала у зоні бойових дй у складі батальйону з вересня 2016 року. Вдома її чекали чоловік та двоє дітей.

      На смерть українських воїнів відреагував і Президент України Петро Порошенко.

      Тяжка звістка з фронту. Обстріл позицій 54 омбр з мінометів. Пряме влучання міни в бліндаж. Втрати. Яна Червона та Олександр Милютін загинули сьогодні від ворожої міни. Захисники України. Знав Яну як волонтера і людину веселої вдачі. Важко повірити,
      – написав він на своїй сторінці у Twitter.


      Загиблий Олександр Милютін/ Фото джерел 24 каналу


      Фото із Фейсбук-сторінци Яни Червоної


      За освітою Яна секретар – помічник керівника, однак друкарську машинку сміливо змінила на кулемет. Для неї початком став харківський Євромайдан, була членом місцевої "Самооборони". До допомоги військовим долучилася, коли почались бойові дії.

      Місцеві волонтери розпочали зі збору допомоги біля супермаркетів. Яна розповідала – тоді у хлопців не було майже нічого.


      Фото із Фейсбук-сторінци Яни Червоної

      Невдовзі Яна поїхала просто на передову – там допомагали воїнам "Айдару". Згодом сама підписала контракт зі Збройними силами України. Після цього активною волонтерською діяльність почав займатися чоловік Яни.

      Розповідала – найважче було чути по рації імена загиблих.


      Фото із Фейсбук-сторінци Яни Червоної

      Номер картки чоловіка Яни – Сергія Червоного: 5168742230861985

      Як і передбачали військові, після першого туру виборів ситуація на Донбасі загострилась. Бойовики гатять по українських позиціях із забороненого озброєння – лише від початку доби 2 квітня таких обстрілів було вже 10. Тоді ж ще двоє військовослужбовців отримали поранення. 

       

      blog_ava
      Великий піст 2019: календар харчування на кожен день
      сьогодні
      45405
      Теги: Новини України
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      сьогодні , 21:01 Останній шанс: що допоможе Порошенку "обійти" Зеленського
      Світлана Попова 1170
      Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      сьогодні , 20:02 Електронний рецепт в Україні: що це таке та як ним користуватись
      Євгенія Мазур 258
      Президентські вибори-2019: як і за кого голосували в областях України
      сьогодні , 19:13 Президентські вибори-2019: як і за кого голосували в областях України
      10258
      Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
      сьогодні , 19:10 Що обіцяють кандидати Порошенко та Зеленський: порівняння програм
      3887
      Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      сьогодні , 10:00 Улюблене місце для автолюбителів: корисні поради, як зручно облаштувати гараж
      812
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      "Так жити – страшно, планую втікати звідси": житель Армянська розповів про ситуацію в місті
       13 жовтня 2018 , 16:01
      Експерти оцінили, від виплати якої суми боргу Україні "Газпром" точно не відкрутиться
       21 квітня 2018 , 10:15
      "Пересічникам на євробляхах" значно спростять життя
       22 серпня 2018 , 14:50
      "Хочеться, щоб зі Словаччиною зіграв Коноплянка, бо гравець без ігрової практики – не футболіст", – екс-тренер збірної України
       15 листопада 2018 , 19:28
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук