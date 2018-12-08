"Кульових поранень у них немає": у ФСБ зробили неочікувану заяву про травми українських моряків

Таку версію висунули у ФСБ РФ під час відкритого брифінгу.

Читайте також: Як росіяни ставляться до агресії РФ у Азовському морі: неочікувані дані

Пошкодження моряки отримали від зруйнованої обшивки корпусу корабля, кульових поранень у них немає,

– розповів начальник слідчого управління ФСБ РФ Михайло Шишов.

Він також повідомив, що правом на один телефонний дзвінок після затримання скористалися тільки 10 з 24 затриманих українських моряків. Решта, за його словами, від такої можливості відмовилися.

Своєю чергою, перший заступник керівника Департаменту берегової охорони Прикордонної служби ФСБ Росії Олексій Вольський заявив, що українському катеру були заподіяні мінімальні пошкодження.

Він заявив, що командир російського корабля "зумів виконати артилерійську стрільбу таким чином, що застосування 30-міліметрової шестиствольної установки завдало мінімальної шкоди українському катеру і здоров'ю членів екіпажу".

Командиру корабля було поставлене завдання – не допустити нанесення шкоди екіпажу і мінімізувати збитки самому катеру. І йому в темний час доби, при всіх складнощах обставин, вдалося з цим завданням впоратися,

– додав Вольський.

Він також розповів, що всі травми, які отримали українські моряки під час російської атаки, є несуттєвими.

"Навіть ті поранення, які отримані, на жаль, моряками українського катера, – несуттєві", – сказав він.

Також у ФСБ сказали, що українських моряків не можна називати військовополоненими, оскільки Україна та Росія не перебувають у стані війни.

Додамо, що під час цього ж брифінгу у ФСБ пояснили, чому перекрили Керченську протоку перед українськими кораблями. Там заявили, що ці дії були пов'язані нібито "з попередженням провокаційної акції, яка могла бути здійснена, в тому числі, щодо Кримського мосту".

Що відомо про події в Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці російський прикордонний корабель протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Декільком із них довелося терміново робити оперативні втручання. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.