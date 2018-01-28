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УСИК – БРІЄДІС МІТИНГИ В РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Культовий музикант "в костюмі" сутенера: за що світ любить Ніка Кейва

16:30, сьогодні 197 Читать новость на русском

"... Ніхто не прочитає моєї книги або не побачить мене в кіно, перш ніж я стану рок-зіркою ...". Це слова справжнього патріарха рок-музики з Австралії – Ніка Кейва. І цим словам він не зрадив.

Нік Кейв – один із найвідоміших рок-ідолів сучасності, який реалізував себе одразу у кількох сферах. Незмінний лідер гурту the Bad Seeds, автор світових хітів в дуеті із такими зірками, як Кайлі Міноуг та Пі Джей Харві, Нік Кейв впродовж десятиліть зберігає актуальним інтерес публіки до виконавців старої школи.

Ви ніколи не побачите його у кросівках чи джинсах. Він одягнутий завжди в елегантний костюм із приталеним піджаком і вузькими брюками. Часто піднятий комір його сорочок і характерні каблучки на пальцях рук дозволяють назвати його стиль сміливим, адже саме так колись одягались американські сутенери.

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Проте, бунтареві Кейву таке порівняння слугує виключно компліментом. Йому 60 років, але співак досі у чудовій формі і не перестає бунтувати. Перш за все із стереотипним мисленням. Здається, його популярність з роками тільки зростає. За сатиричні тексти пісень критики називають його сучасним філософом.

Кейву імпонує, що його пісні надихають письменників і художників. Для нього це найкращий комплімент. Адже мистецтво він вважає нічим іншим, як обміном ідеями. До слова, письменників він не лише надихає. Нік Кейв і сам написав і видав кілька романів. Також він є автором кіносценаріїв. Одна із його найвідоміших робіт – сценарій для фільму "Найп'янкіший округ у світі".

Одними лиш сценаріями стосунки Ніка із кіноіндустрією не обмежуються. Серед його здобутків з десяток зіграних ролей. Найвідоміші – в стрічках "Небо над Берліном" та "20 000 днів на Землі".

Щоб дізнатись більше про творчу діяльність Ніка Кейва – дивіться новий випуск програми MStyle.

Теги: Музика MStyle
Джерело: 24 Канал
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