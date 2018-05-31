Культовий серіал "Розанна" закрили через расистський твіт

На своїй сторінці в Twitter виконавиця головної ролі Розанна Бар розкритикувала колишню радницю Обами Валері Джарретт, назвавши її "нащадком Братства мусульман і планети мавп".

Правда, через короткий час вона видалила цей твіт, публічно вибачилася перед Джарретт і всім, кого образила, і пообіцяла піти з Twitter, йдеться у виданні CNN.

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Кадр з серіалу "Розанна"

Однак такий вчинок не залишився без уваги телеканалу ABC, на якому виходить серіал "Розанна".

"Заява Розанни огидна. Вона суперечить нашим цінностям, і з цієї причини ми закриваємо її шоу", – заявив глава ABC Entertainment Ченнінг Данг.

Що таке "Розанна"? Популярний в 90-х американський серіал, який перезапустили в 2018 році. Шоу отримало дуже позитивні відгуки глядачів і критиків, але це не вплинуло на рішення телеканалу ABC про його закриття.