"Куля була дуже глибоко": активіст Михайлик розповів про перенесену у Німеччині операцію

Операція із видалення кулі з тіла одеського активіста Олега Михайлика, на якого 22 вересня 2018 року було вчинено замах, виявилась набагато складнішою, ніж її до цього уявляли українські та іноземні медики.

Про це сам Михайлик написав на своїй Facebook-сторінці. Він також розповів, як почувається та показав своє фото у лікарняній палаті.

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Трохи про саму операцію. Вона виявилась дійсно набагато складнішою, ніж ми в Україні та лікарі в Німеччині попередньо очікували. Куля була дуже глибоко в тканині легені та ще прикрита аортою. Саме цю аорту куля розірвала після пострілу, причинивши мені велику втрату крові та клінічну смерть,

– написав він.

За словами Михайлика, німецьким лікарям довелось розітнути грудну клітку та видалити частину легені разом з кулею. Операція тривала замість запланованих 2-х годин майже 5.

"Зараз вже все добре. Але мені доведеться залишитися в клініці в Мюнхені на довше. Ще раз маю дякувати тим одеським лікарям, які врятували мені життя та реанімували. Після операції я ще раз зрозумів, що тільки їх професіоналізм зробив зі мною яскраве чудо. Надавши мені можливість жити далі", – додав активіст.

Своєю чергою, він висловив обурення щодо роботи правоохоронних органів в Україні.

"Великі питання в мене й не тільки в мене, були, є й будуть до українських правоохоронців. Це повний жах, сором та відвертий саботаж з їх боку щодо виконання своїх прямих обов'язків. Я не знаю, чому ми маємо їх утримувати, коли вони поводять себе, як вороги нашої держави України та самих українців? Саме тому я маю сьогодні знаходиться тут, в Німеччині, під наглядом німецьких лікарів та в очікуванні експертизи кулі німецьким правоохоронцями. Я змушений бути в тому числі й тому, що не довіряю українським правоохоронцям. Як і багато хто з вас обгрунтовано не вірять, не довіряють їм", – пояснив Михайлик.

Також він оприлюднив власне фото із лікарняної палати.

"Я в порядку. Стомлений, але й досі не зломлений", – підписав він світлину.

Нагадаємо, одеському активісту Олегу Михайлику 11 січня провели операцію з вилучення кулі із легені. Відповідне оперативне втручання здійснили у Німеччині. До цього Михайлик повідомляв, що операцію по вилученню кулі з його легені в Німеччині вимушено перенесли через відвертий саботаж українських правоохоронних органів. Операція мала відбутися ще 9 січня, проте Генпрокуратура та Нацполіція до цього часу не надіслала німецьким правоохоронцям відповідних документів.

Хто такий Олег Михайлик?Одеський політик, активіст, меценат. Лідер політичної партії "Сила людей" і кандидат на пост міського голови Одеси. Михайлик відомий боротьбою проти незаконних забудов на морському узбережжі і критикою діяльності мера Одеси Геннадія Труханова. 22 вересня 2018 року в Одесі його намагались застрелити біля власного будинку неподалік від поліцейського відділку. Куля дивом не влучила в серце і застрягла в легені. Активіст пережив клінічну смерть.

Що відомо про напад на Олега Михайлика?Очільник поліції розповів, що слідство розглядає декілька версій нападу, зокрема пов’язані з громадською і журналістською діяльністю Михайлика. У політичній партії "Сила людей" заявили, що за нападом на її члена, одеського активіста Олега Михайлика стоїть місцева влада Одеси. До розслідування нападу на Михайлика долучили СБУ. Спочатку слідство розглядало 5 версій нападу. Згодом 2 версії відкинули. 25 вересня у справі про напад на Олега Михайлика затримали трьох підозрюваних. Михайлик заявив, що не знає підозрюваних в замаху на нього, яких затримала поліція. 22 листопада одного з них відпустили з СІЗО під домашній арешт. Михайлик підозрює у саботажі ГПУ і НП щодо розслідування нападу на нього.