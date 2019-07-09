Кум Медведчука зі "Слуги народу" не має права йти в Раду, – ЗМІ

Андрій Холодов, кум подружжя Медведчуків, балотується у Верховну Раду за списком партії "Слуга народу" під номером 22. Він також мешкає між двома країнами – Україною та Австрією. При цьому його сукупна тривалість перебування за кордоном більша, ніж дозволено вимогами законодавства.

Про це свідчать дані за декілька років, отримані від джерел у Державній прикордонній службі, повідомляють журналісти програми "Схеми: корупція в деталях".

Дивіться також: "Слуга народу" виключила зі списку 7 кандидатів: прізвища

Нардепом можуть обрати громадянина України, який на день виборів досяг 21 року, має право голосу і проживає в Україні протягом останніх п’яти років.

Щодо Холодова, то журналісти звертають увагу на 2015 рік. Тоді кандидат від "Слуги народу" щонайменше 204 дні протягом перебував за межами України.

Журналісти проаналізували дані його перельотів з початку січня по кінець грудня, переважна більшість яких – до Відня. В елітному районі австрійської столиці родина Холодова має віллу за 6 мільйонів євро.

​Що про це каже закон?

Закон "Про громадянство України" визначає безперервне проживання як таке, якщо разовий виїзд особи за кордон у приватних справах не перевищував 90 днів, а в сумі за рік – 180 днів. Окрім того, він встановлює, що "не є порушенням вимоги про безперервне проживання виїзд особи за кордон у службове відрядження, на навчання, у відпустку, на лікування за рекомендацією відповідного медичного закладу або зміна особою місця проживання на території України".

У разі виявлення ЦВК порушень кандидатом конституційного вимоги щодо проживання в Україні протягом останніх п'яти років, комісія приймає рішення про скасування реєстрації такої особи. Таке повноваження ЦВК передбачене частиною п’ятою статті 61 Закону України "Про вибори народних депутатів України,

– пояснює аналітик громадянської мережі "Опора" Олександр Клюжев.

Сам Холодов на прохання журналістів про коментар не відповів.



Андрій Холодов у списках "Слуги народу"

Як це коментують у "Слузі народу"?

Там вже відповіли на реакцію журналістів та активістів на те, що Андрій Холодов – кум подружжя Медведчуків. Голова партії каже, що це не є підставою для виключення Холодова. Водночас він наголосив, що "Холодов є кумом Марченко, а не кумом Медведчука, справедливості заради". Разумков також додав, що "це сталося не зараз", а є "давньою історією".



Список слуги народу: перша п'ятірка