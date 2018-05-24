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Кумедні доганялки авто і поліції на Київщині: водійка була під амфетаміном

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Водійка авто, яка тікала від поліції у Ржищеві, була під дією наркотиків
Водійка авто, яка тікала від поліції у Ржищеві, була під дією наркотиків / Скріншот з відео

Водійка автомобіля, яка, кумедно кружляючи, втікала від поліції у Ржищеві на Київщині, була під дією наркотиків, а саме – амфетаміну. Окрім того, ймовірно наркотики, були виявлені правоохоронцями під час огляду автомобіля 29-річної жінки.

Про це в ефірі 112 Україна заявив речник поліції Київщини Микола Жукович.

Нагадаємо, у Ржищеві поліцейські були змушені застосувати зброю, щоб зупинити автомобіль Lada, яким керувала молода жінка. Усе тому, що авто викликало у них підозри. Проте водійка не забажала зупинятися і кумедно кружляла на авто, намагаючись втекти від правоохоронців. Зрештою, жінка в’їхала у службове авто поліції.

Коли її доправили до медичного закладу, то лікарі дали нам першопочаткове заключення, що вона перебуває під дією наркотиків, а саме амфетаміну. Вони взяли додатково зразки крові і уже потім нам буде дана остаточна експертиза,
– розповів речник поліції, додавши, що факт наркотичного сп’яніння водійки від амфетаміну підтвердив медичний аналіз сечі жінки.

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Крім того, під час огляду автомобіля жінки, правоохоронці виявили і вилучили речовину, схожу на наркотики рослинного походження. Цю речовину скерували на експертизу.

Принаймні зараз, уже є кваліфікація. Перша – це стаття 342 Кримінального кодексу (опір працівникові правоохоронного органу),
– зазначив Жукович і додав, що подію будуть розслідувати.

За таке правопорушення жінці загрожує арешт строком на 6 місяців або обмеження волі до 3 років.

Речник поліції також повідомив, що прокуратура надасть остаточне заключення про правомірність застосування табельної вогнепальної зброї правоохоронцями.

"Можливо, буде відкрито декілька проваджень, як за наркотичну речовину, так і за хуліганські дії", – додав Жукович.

Він також розповів, що на жінку до поліції поскаржилися жителі Ржищева. Вони розповіли, що жінка бігала на одній із вулиць із металевим предметом та намагалась нанести тілесні ушкодження перехожим. Коли поліція прибула на місце події, то жінка вже була в автомобілі.

Теги: Новини України Новини Києва Поліція Наркотики Аварії та ДТП
Джерело: 24 Канал
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