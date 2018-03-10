Кумедні пінгвіни знайшли камеру та зробили селфі: миле відео

В Антарктиді імператорські пінгвіни натрапили на відеокамеру, яку залишив дослідник. Птахів зацікавила знахідка, тож вони взялися розглядати її і випадково записали кілька селфі-кадрів.

Відео опубліковано на Facebook-сторінці Австралійської антарктичної програми.

"Австралійський дослідник Антарктики Едді Голт залишив на льоду камеру під час свого візиту. Знадобилося небагато часу, щоб допитливі від природи птахи скористалися можливістю зробити селфі", – мовиться у дописі.

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До слова, раніше науковці, вивчаючи знімки з космосу, натрапили на величезну групу пінгвінів Аделі в крайній північній точці Антарктичного півострова.